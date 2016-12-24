Dolce vita на 20 лет тюрьмы

В Саранске с поличным на закладках наркотиков правоохранители взяли двух молодых барышень - 19-летнюю студентку 2-го курса юридического факультета Мордовского гуманитарного института Ангелину Ивановскую и 21-летнюю студентку 4-го курса экономического факультета Саранского кооперативного института Олесю Луконину. Ленинский районный суд избрал в отношении девушек меру пресечения в виде домашнего ареста.

Жительница Рузаевки Олеся Луконина попалась в руки сотрудников Росгвардии в начале ноября. Гвардейцев привлекла внимание девушка, копавшаяся в земле у одного из жилых домов. Патрульные заподозрили, что барышня, возможно, делает закладку с наркотиками. Стражи порядка подошли ближе, симпатичная брюнетка занервничала и попыталась скрыться, но была задержана.

При досмотре сотрудники обнаружили и изъяли у нее свертки из фольги, в которых оказался порошок белого и серого цветов. Позднее экспертиза подтвердила наркотическое происхождение порошка, содержащегося в свертках. А дома у студентки экономического факультета была найдена куда более крупная партия дурмана - общая масса изъятого синтетического наркотика составила более 600 граммов. В отношении Олеси Лукониной было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотика в особо крупном размере» (санкции статьи предусматривают лишение свободы от 15 до 20 лет).

Другая студентка, Ангелина Ивановская, была задержана сотрудниками также в начале ноября с 5 граммами синтетики. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотика в крупном размере» (санкции статьи предусматривают лишение свободы от 10 до 20 лет). Правоохранители утверждают, что барышни между собой знакомы не были. Ивановская в отличие от Лукониной начала заниматься закладками совсем недавно. Видимо, молодые особы посчитали, что прожить на стипендию студента невозможно, и нашли себе подработку в интернет-магазине по продаже наркотиков. Своих сетевых кураторов жительницы Мордовии, как водится в таких случаях, не знали. Все общение с поставщиками дурмана происходило через интернет. Кураторы сообщали, где забрать более крупную партию и сделать розничные закладки. За каждую такую закладку наркодилерам обычно платят от 150 до 300 рублей.

Судя по фотографиям в социальных сетях, Олеся Луконина любила путешествовать по различным городам, бывать на дорогих курортах. Вероятно, студентка получала приличные гонорары за торговлю дурманом, если могла позволить себе такие вояжи.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал Лукониной и Ивановской меру пресечения в виде домашнего ареста. Представители Фемиды при принятии решения учли, что обе девушки не замужем, ранее не судимы, характеризуются положительно по месту жительства и учебы. Кроме того, Луконина и Ивановская дали признательные показания, в которых подробно изложили все обстоятельства совершенных ими преступлений. Суд посчитал, что оснований для применения к Лукониной и Ивановской мер пресечения, связанных с полной изоляцией их от общества, не имеется. В итоге Луконина будет находиться под домашним арестом минимум до 6 декабря 2017 года, а Ивановская - до 8 января 2018 года.

В период срока домашнего ареста девушкам запрещено пользоваться интернетом, мобильным телефоном и покидать квартиру без разрешения следователя.