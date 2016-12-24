Первый авиарейс из саранского аэропорта намечен на февраль 2018-го

Вчера Мордовию посетили министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. В республике они проинспектировали строительство транспортных объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

В аэропорту Саранска высокие гости, сопровождаемые Главой республики Владимиром Волковым, Председателем Правительства Владимиром Сушковым, Главным федеральным инспектором по РМ Михаилом Сезгановым, руководителями министерств и ведомств, приступили к осмотру аэропортового комплекса. В дни чемпионата именно этот объект должен принять значительную часть болельщиков.

Строители, как смогли убедиться чиновники, трудятся весьма активно. В целом комплекс готов на 87 процентов. Степень готовности временного пассажирского терминала международных воздушных линий, оснащенного пунктом пропуска через государственную границу, и того выше (почти 90%). Сюда уже поступило модульное оборудование, скоро начнется его монтаж. В декабре терминал должен быть передан обслуживающей компании. Добавим, что это трехпролетное строение, состоящее из основной части и пристройки-навеса, рассчитано, главным образом, на обслуживание пассажиров международных рейсов. Пропускная способность его - 360 человек в час.

Параллельно идут работы и на других участках - на взлетно-посадочной полосе, перронах, местах стоянки воздушных судов. В постоянном терминале уже функционирует котельная, готовы очистные сооружения, близится к завершению отделка фасада, приводятся в готовность внутренние помещения. По окончании всех работ наш аэропорт будет соответствовать всем современным стандартам и сможет принимать самолеты типа Boeing-737, Airbus A320 или аналогичные им по массе.

Далее, по пути в Рузаевку, Максим Соколов и Михаил Бабич осмотрели участок так называемой восточной объездной магистрали. Одновременно с обустройством дороги от аэропорта до пригородного поселка Пушкино строители пошли дальше - до границы поселков Ялга и Николаевка. Таким образом, мордовская столица будет освобождена от транзитного транспорта, идущего со стороны Ульяновска по направлению к Рузаевке и обратно. Примечательно, что на этом участке протяженностью 6,4 км было решено построить еще и двухуровневую развязку типа «Обжатый клеверный лист». Неотъемлемой ее частью является 400-метровый путепровод через реку Инсар и железную дорогу, состоящий из 12 пролетов по 33 метра каждый.

Дабы понять, какое значение имеет данная дорога, следует напомнить, что в будущем речь идет не иначе как о формировании единой агломерации Саранск - Рузаевка, в том числе в сферах развития социальной инфраструктуры и трудовой миграции.

В ходе состоявшегося разговора речь зашла и о строительстве полноценного «большого» кольца вокруг Саранска. Было отмечено, что оно замкнется лишь после того, как улица Пионерская в Ялге будет соединена с трассой Нижний Новгород - Пенза - Саратов.

На железнодорожном вокзале Рузаевки гости ознакомились с условиями, созданными для пассажиров, - осмотрели платформы, зал ожидания, оценили работу билетных касс. Особое внимание было уделено модернизируемому ныне пешеходному мосту, который должен отвечать всем требованиям безопасности и комфорта. Его, в частности, планируется оборудовать специальными лифтами для маломобильных граждан. Было подчеркнуто, что данное сооружение (как и аналогичное в Саранске) необходимо сдать в тестовую эксплуатацию строго в установленный срок - до 31 декабря текущего года.

«На первоначальном этапе, как вы знаете, у нас были серьезные опасения в плане готовности аэродромной составляющей и других объектов, - сказал по завершении поездки Максим Соколов. - Сегодня же мы видим, что строительство идет по графику, какой-либо настороженности нет. Подрядчики успешно справляются с поставленными задачами, графики соблюдаются. Даже по восточному обходу Саранска, который не входил изначально в программу подготовки объектов транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018, удалось скорректировать сроки ввода в эксплуатацию. В целом я доволен. Саранск получит в итоге современный аэропорт, значительно улучшится и его транспортное сообщение. Теперь важно заполнить возводимые объекты в соответствии с их проектной мощностью. И тогда они многие годы будут служить людям, работать на благо Мордовии».

Высказался министр и по поводу сохранения в дальнейшем «международного» статуса Саранского аэропорта:

«Многое будет зависеть от перевозчиков, - пояснил он. - Если авиакомпании выразят готовность совершать зарубежные рейсы, Минтранс, разумеется, пойдет им навстречу. Благо необходимая инфраструктура имеется. Сначала пункт пропуска может работать во временном режиме, а потом и в основном терминале. Это позволит оптимизировать расходы оператора. Сам же аэропорт будет международным постоянно».

«Мы вышли из зоны риска и работаем сейчас в соответствии с графиком подготовки, - подтвердил Михаил Бабич. - У нас почти нет сомнений в том, что все объекты, включая стадион, аэропорт, дороги, будут сданы вовремя».

«Строительство аэропортового комплекса, включая взлетно-посадочную полосу, навигацию, планируем завершить до конца нынешнего года, - резюмировал Глава Мордовии. - А первый авиарейс назначен на февраль 2018-го. Тогда же состоится торжественное открытие аэропорта и участка дороги на восточном обходе Саранска. Хотел бы выразить благодарность министру транспорта России и Полномочному представителю Президента РФ в ПФО за помощь и поддержку наших инициатив».