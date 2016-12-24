В Мордовии возбуждено уголовное дело о коррупции при исполнении гособоронзаказа

Ритуальный приговор
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Военная прокуратура Пензенского гарнизона возбудила уголовное дело о коррупции при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
Как поясняют в ведомстве, при проверке исполнения законов о государственном оборонном заказе установлено, что начальник одного из военных представительств в звании полковника за сокрытие сведений о завышении стоимости продукции предприятия получил от должностных лиц исполнителя государственного контракта ОАО «Саранский телевизионный завод» взятку в размере пятьсот тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по 290-й статье УК РФ.
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