В Мордовии возбуждено уголовное дело о коррупции при исполнении гособоронзаказа

Военная прокуратура Пензенского гарнизона возбудила уголовное дело о коррупции при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Как поясняют в ведомстве, при проверке исполнения законов о государственном оборонном заказе установлено, что начальник одного из военных представительств в звании полковника за сокрытие сведений о завышении стоимости продукции предприятия получил от должностных лиц исполнителя государственного контракта ОАО «Саранский телевизионный завод» взятку в размере пятьсот тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по 290-й статье УК РФ.