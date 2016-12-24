В Саранске в результате страшного ДТП погиб мужчина

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Страшная авария произошла сегодня утром в Саранске. На Северо-Восточном шоссе при въезде на ТЭЦ-2 автомобиль ВАЗ-2107 врезался в столб. Легковушку в буквальном смысле намотало на бетонную опору. Находившийся за рулем молодой человек погиб на месте. В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Не исключено, что ДТП произошло из-за плохих погодных условий и несоблюдения водителем «семерки» скоростного режима.
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