В Саранске в результате страшного ДТП погиб мужчина

Репортер

Страшная авария произошла сегодня утром в Саранске. На Северо-Восточном шоссе при въезде на ТЭЦ-2 автомобиль ВАЗ-2107 врезался в столб. Легковушку в буквальном смысле намотало на бетонную опору. Находившийся за рулем молодой человек погиб на месте. В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Не исключено, что ДТП произошло из-за плохих погодных условий и несоблюдения водителем «семерки» скоростного режима.

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