Взломщику аккаунтов «ВКонтакте» ограничили свободу

Лямбирский районный суд вынес приговор 21-летнему хакеру из села Новая Михайловка Сергею Галабиру. Парень взламывал чужие аккаунты в социальной сети «ВКонтакте» и распространял вредоносные компьютерные программы. Пресечь деятельность киберпреступника удалось благодаря оперативникам УФСБ России по Мордовии.

Осенью 2016 года Сергей Галабир арендовал у питерской хостинговой компании «Конкорд» компьютерное оборудование и создал сайт, внешне напоминающий популярную в России и странах СНГ социальную сеть «ВКонтакте». В результате все логины и пароли, которые вводили на поддельном сайте ничего не подозревающие пользователи, попадали в руки Галабира.

Хакер из Мордовии решил на этом подзаработать. Галабир разрекламировал свои услуги взломщика аккаунтов в интернете. Вскоре появились клиенты, пожелавшие прочитать переписку своих знакомых, друзей или родственников. Для этого житель Лямбирского района предоставлял свой вредоносный сайт в аренду всем желающим получить доступ к чужим страницам. Кроме того, на одном из хакерских форумов Галабир скачал и модернизировал под свои нужды вирусное программное обеспечение, которое скрытно устанавливалось на компьютеры жертв и передавало интересующую информацию хакеру. Так, к Галабиру попадали чужие электронные документы, логины и пароли от популярных интернет-сервисов, запись аудио- и видеоинформации со встроенных микрофонов и веб-камер. Подобную услугу по электронной слежке хакер также активно предлагал в интернете. Для этого он продавал свое вредоносное программное обеспечение всем желающим.

В какой-то момент объявлением о взломе страничек в социальной сети заинтересовались оперативники УФСБ РФ по РМ. Один из них под видом клиента написал, что хотел бы получить доступ к странице своей девушки. Хакер заявил, что решит вопрос всего за 50 рублей. «Клиент» перевел деньги на счет электронного кошелька, который указал Галабир. Через некоторое время взломщик выслал логин и пароль от страницы девушки. Данные, как и обещал взломщик, подошли к странице. Тогда оперативник под видом обычного покупателя стал узнавать, с помощью какой программы хакер смог взломать аккаунт, и попросил продать и программное обеспечение. Галабир согласился и за вознаграждение скинул клиенту ссылку на скачивание программы. Антивирус распознал ее как программу-шпиона, способную предоставлять несанкционированный доступ к IP-адресам.

Как выяснили правоохранители, с помощью своей вирусной шпионской программы Сергею Галабиру удалось получить удаленный доступ к компьютерному оборудованию и жителей Исламской Республики Пакистан. Через зараженное компьютерное оборудование, находящееся за рубежом, киберпреступник пропускал свой домашний интернет-трафик, так он стремился обеспечить свою анонимность в сети и скрыть свой реальный IP-адрес и местоположение.

На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия в отношении Галабира в январе, мае и июле 2017 года было возбуждено три уголовных дела по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

В суде Галабир вину признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Приговором Лямбирского районного суда Сергей Галабир признан виновным и с учетом смягчающих обстоятельств осужден к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.