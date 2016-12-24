Петр Тултаев поздравил педагогов Саранска с профессиональным праздником

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В минувшую пятницу в Администрации городского округа Саранск прошло ежегодное торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Глава Саранска Петр Тултаев поздравил педагогов и воспитателей столицы Мордовии с профессиональным праздником и вручил награды лучшим из лучших. Чествование представителей этой профессии - мероприятие традиционное. Оно затрагивает не только тех, кто работает в этой сфере, но и каждого человека, ведь все мы прошли и детский сад, и школу. Именно поэтому День учителя - хороший повод еще раз отметить важность этой профессии и поблагодарить за работу. 
«Излишне говорить, что каждый добросовестный труд вызывает почтение и уважение. Но есть среди всех профессий одна из самых важных - профессия учителя! - подчеркнул Петр Тултаев. - Все в этой жизни для нас начинается с детского сада и школы, ведь именно там формируется человек. Убежден, что эти образовательные учреждения в большей степени должны оставаться воспитательными центрами. Это важнейшая их функция! Ведь если у человека есть знания, но он не является достойным гражданином, зачем они нужны? 
Вместе с тем знания сегодня должны быть конкурентоспособными. Многие из наших выпускников поступают в высшие учебные заведения, даже в ведущие вузы страны. Это красноречиво говорит о том, что наши школы дают крепкие, основательные знания. И все потому, что работают в них профессионалы. За это всем вам большое душевное спасибо!».
Мэр Саранска отметил также, что среди 500 лучших общеобразовательных учреждений страны пять находятся в Саранске. Это гимназии №№ 12, 19, 20, общеобразовательная школа № 39 и лицей № 43, который вошел в ТОП лучших по профильному математическому, физико-математическому и биолого-географическому обучению. При этом и все остальные школы нашего города представляют собой замечательные общеобразовательные заведения. Их задача, по словам градоначальника, дать подрастающему поколению качественные знания, на которые молодой человек сможет смело опираться в жизни. 
Мэр также остановился на роли руководителей учебных заведений, заведующих детскими садами и директоров школ: «Каждый педагог - это личность, творческая и высокопрофессиональная. Объединить все эти личности в единое целое, механизм, который работал бы бесперебойно, сложно. Это огромная кропотливая работа. Мне не стыдно за руководителей наших учебных заведений, им особая благодарность за труд».
Петр Тултаев рассказал собравшимся и о планах по развитию системы образования городского округа Саранск. Он отметил, что на сегодняшний день в столице Мордовии нет острой необходимости в новых учебных заведениях, хотя есть планы по строительству школы в районе улицы Фурманова на юго-западе Саранска на 2019 год. Основной упор будет сделан на приведение в надлежащее состояние существующих сооружений. Будет продолжена реализация программы строительства школьных стадионов.
Что касается дошкольных учреждений, на завершающей стадии находится строительство детских садов во втором микрорайоне Тавлы и на ул. Титова на 240 мест каждый. Запланировано строительство дошкольного учреждения в новом жилом микрорайоне на ул. Т. Бибиной, необходим детский сад и в р.п. Ялга.
«Жизнь не стоит на месте, и все мы строим те или иные планы. Школа - это храм знаний, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы в нее не стыдно было приходить», - подытожил Петр Тултаев и пожелал всем воспитателям и педагогам Саранска здоровья, добра и мира.
За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Республики Мордовия» присвоено учителю русского языка и литературы «Гимназии № 12» Елене Сазоновой и почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Мордовия» - заведующей «Детским садом № 112» Лидии Любавцевой. Четыре саранских педагога были награждены Благодарностью Главы Республики Мордовия, двое - Почетной грамотой Госсобрания РМ, двое - Почетной грамотой Правительства РМ, трое - Почетной грамотой Министерства образования РМ, двое - Почетной грамотой Администрации городского округа Саранск, шестеро - Благодарностью Главы городского округа Саранск.
В этот день также были объявлены победители муниципального конкурса приоритетного национального проекта «Образование». Дипломы и денежные премии были вручены 18 воспитателям, учителям школ и педагогам учреждений дополнительного образования, пяти образовательным учреждениям города, внедряющим инновационные образовательные программы.
Директор лицея № 7 Ирина Ванисова - победитель в номинации «Муниципальные общеобразовательные организации, внедряющие инновационные образовательные программы» - обратилась к Главе Саранска и коллегам с ответным словом и благодарностью: «Текущий учебный год является знаковым. Весной школы города выпустили детей, рожденных в 20 веке, и с 1 сентября общеобразовательные учреждения Саранска обучают только детей 21 века. Это большая ответственность для нас, педагогов! Мы должны соответствовать детям нового поколения, стремиться к прогрессу. Ведь только тот, кто сам идет вперед, сможет повести за собой. Именно поэтому мы старались, стараемся и будем стараться работать на благо наших воспитанников, будущего Саранска и республики!».
В ходе торжественного мероприятии «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24» награждена дипломом победителя Всероссийской выставки образовательных учреждений.

 

 

                       

 

 

 

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