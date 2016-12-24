Родители пожаловались на поборы в новой школе «Тавла»

«Не смогла отличить порядочного человека от мошенника!»
Ветеран МВД из Санкт-Петербурга утверждает, что стала жертвой саранских риэлторов
Ветеран МВД из Санкт-Петербурга утверждает, что стала жертвой саранских риэлторов
В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...
Суд вынес приговор бывшим сотрудникам Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
История женщины, для которой отказ в помощиполицейскому обернулся штрафом, судом и позором
Саранск утвердился на гастрономической карте России
Владимир Волков официально вступил в должность Главы Республики Мордовия
Жители Саранска ежедневно могут видеть, как буквально на их глазах вырастает новый стадион - «Мордовия-Арена». При этом таких громадных...