Родители пожаловались на поборы в новой школе «Тавла»

Учебный год в только что открывшейся инновационной саранской школе «Центр образования «Тавла» начался со скандала. Прокуратурой Октябрьского района здесь выявлены поборы с родителей школьников.

«Центр образования «Тавла» построен в новом микрорайоне «Юбилейный» только в этом году. Впервые ученики переступили порог учебного заведения только 1 сентября, и тут же с их родителей потребовали сдать деньги на «школьные нужды». Возмущенные люди написали анонимное обращение в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что еще в августе в школе состоялось общешкольное родительское собрание. Туда были приглашены по одному родителю от каждого класса. На собрании директором школы Светланой Лиманской до родителей была доведена информация о необходимости приобретения на торжественную линейку 1 сентября декораций для танцевальной композиции, гелиевых шаров, табличек с наименованием класса, мыла и туалетной бумаги в кабинеты для начальных классов и в туалетные комнаты. Всего с родителей учащихся было собрано более 42 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора школы Светланы Лиманской было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Самоуправство». Помимо этого, прокуратурой внесено в Администрацию Саранска представление об устранении нарушений закона.