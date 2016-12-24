Наколки могут стать препятствием в военной карьере

С 1 октября в Мордовии стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Этой теме была посвящена состоявшаяся в минувший четверг пресс-конференция, на которой работники военного комиссариата РМ рассказали о призывной кампании и произошедших в ее проведении изменениях.

«В связи с тем что военнослужащие всё больше переходят на контрактный способ комплектования, в этот призыв потребность в срочниках несколько уменьшилась, - сообщил военный комиссар РМ Игорь Тихомиров. - Осенью служить отправятся менее тысячи молодых людей».

По-прежнему большинство призывников из республики поедут служить в сухопутные войска (74%), на втором месте - войска национальной гвардии (10%). Как и раньше, многие новобранцы из Мордовии стремятся попасть в войска ВДВ (5%). В военкоматах, безусловно, прислушиваются к пожеланиям ребят, но решение принимается с учётом потребности войск и годности призывника. Например, в десанте не служат с весом более 90 килограммов и ростом менее 1,75 и более 1,85 см. Те, кому повезло, пройдут службу в частях городов Омск, Псков, Тольятти, Иваново, Новосибирск. Игорь Тихомиров отметил, что с прошлого года мордовский ДОСААФ начал подготовку стрелков-парашютистов, чем может похвастаться далеко не каждый регион.

Для молодых увлечённых учёных в Вооружённых силах сформированы научные роты. Из республики в этот призыв там послужат трое - Марат Янгличев, Антон Полякин и Константин Смолин. Также трое призывников от Мордовии удостоились чести прохождения службы в спортивных ротах: Владислав Сарайкин, Сергей Раков и Иван Какаев. После прохождения курса молодого бойца и принятия присяги они смогут заниматься спортом в секциях, в которых тренировались до армии.

А вот альтернативная служба особой популярностью не пользуется - только пять человек подали для рассмотрения заявления о её прохождении.

«Около трёхсот ребят в этом году отправились поступать в высшие военные учебные заведения, - уточнил Игорь Тихомиров. - С гордостью могу сказать, что много ребят в этом году поступили в высшее воздушно-десантное военное училище в Рязани, несмотря на огромный конкурс».

Военный комиссар напомнил, что с весны этого года граждане, имеющие среднее профессиональное образование, могут сразу оформить службу на контрактной основе - без прохождения срочной. Однако минимальный срок контракта составит два года. Но и преимущества есть: помимо прочих контрактник может сам выбрать воинскую часть, где будет служить. Ещё одно новшество предусмотрено для медиков: оформив контракт, они впоследствии закончат службу с офицерскими званиями.

Председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата РМ Виктор Якушкин подчеркнул, что за республикой по традиции осталось первое место в плане здоровья призывников по категориям годности Центрального ВО (29 субъектов). «Из всех юношей, подлежащих призыву, 82,6% признаны годными к военной службе. Отмечу, что престиж армии возрастает, и если раньше кто-то пытался откосить по здоровью, то теперь есть случаи, когда призывники, наоборот, пытаются скрыть ту или иную болезнь, чтобы всё-таки отслужить.

У нас нет задачи любым способом выполнить задание по призыву. При сомнении в здоровье мы всегда решаем в пользу призывника. По медицине идёт строжайший контроль. Мы прислушиваемся ко всем жалобам и при необходимости отправляем на дополнительное обследование».

Военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров предостерёг молодых людей, подлежащих призыву, от некоторых необдуманных экспериментов с внешностью: «Должен предупредить, что при отборе в элитные войска и учебные воинские части оцениваются не только здоровье и профессионально-психологические качества, но и, помимо прочего, наличие и характер татуировок». Таким образом, наколки могут стать ощутимым препятствием в военной карьере.

Виктор Якушкин подчеркнул, что при этом с помощью наколки вовсе избежать призыва не удастся, в армию всё равно идти придётся, но в элитные части вход будет заказан. Также, отвечая на вопросы журналистов, он вспомнил, что приходилось регистрировать у срочников из Мордовии и татуировки экстремистского характера.

В осеннюю призывную кампанию 2017 года из Мордовии будет отправлено более сорока команд. На сборном пункте планируется проведение Дня призывника, который состоится 29 ноября.