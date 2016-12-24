Убил мачеху из-за квартиры

Зубово-Полянский районный суд огласил приговор 31-летнему Егору Клещеногову. Он обвинялся в убийстве своей 55-летней мачехи Нины Клещеноговой. Конфликт между родственниками произошел из-за квартиры, которую покойный отец Егора оставил супруге.

Квартира в доме № 58 на ул. Тургенева, из-за которой произошел конфликт, изначально принадлежала отцу Егора Клещеногова. Он получил ее после смерти первой жены - матери Егора - по программе переселения из ветхого жилья. Какое-то время он жил там с двумя сыновьями Егором и Антоном, а потом женился во второй раз. Отношения с мачехой у Егора и родного брата не заладились с самого начала. Братья считают, что новая жена негативно влияла на отца. В какой-то момент родитель вызвал на разговор сыновей, заявил, что коммунальные услуги сильно подорожали, платить за всех слишком дорого, и попросил Егора и Антона самостоятельно выписаться из жилья. При этом отец заверил, чтобы те не переживали, поскольку квартира в любом случае достанется им. Братья выполнили просьбу отца.

Клещеногов-старший часто выпивал. Возможно, супруга воспользовалась моментом и убедила подписать дарственную на квартиру на ее имя. О таком фортеле отца братья узнали только после его смерти. Больше других по этому поводу негодовал Егор и прямо высказывал претензии мачехе. Женщина тоже не отмалчивалась, между ними часто разгорались скандалы.

Роковая ссора между мачехой и пасынком произошла утром 26 мая этого года. В тот день Егор узнал, что Нина собирается продать квартиру отца. При таком раскладе братья фактически оставались без крыши над головой. Во время конфликта взбешенный Егор не сдержался, схватился за нож и несколько раз ударил им мачеху. Позже эксперты насчитают пять ножевых ранений - в шею, затылок, теменную область головы, левый висок и грудную клетку. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Вечером окровавленный труп Нины Клещеноговой обнаружил сосед, он зашел навестить женщину и увидел страшную картину. Мужчина сообщил об убийстве в правоохранительные органы. Вскоре Егора Клещеногова задержали полицейские. Мужчина признался следователю, что между ним и мачехой в последнее время возникали частые ссоры из-за того, что та просила его освободить квартиру, поскольку собиралась ее продать. Печальная ирония этой истории заключается в том, что даже смертельная расправа над мачехой не помогла братьям получить право на отцовскую квартиру. По закону она досталась ближайшему родственнику Нины Клещеноговой - родному брату.

В суде Егор Клещеногов полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.