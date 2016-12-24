«Вывезем в лес, оттуда ты уже не вернешься!»

Верховный суд Мордовии рассмотрел уголовное дело бывших сотрудников Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте. Начальник отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы майор Андрей Божедаров, младшие лейтенанты Денис Шапрыкин, Игорь Дыкин, прапорщик Владимир Ломакин и капитан Олег Учватов обвинялись в превышении должностных полномочий. Божедаров отвечал перед законом еще и за мошенничество. О том, как люди в погонах подрывали авторитет полиции, - в нашем сегодняшнем материале.

Вешали кражи на бомжа

Вынесение приговора состоялось 9 октября. Подсудимые пришли в суд самостоятельно, все они находились под подпиской о невыезде. Завидев камеры журналистов, некоторые отворачивались и старательно прятали лица.

По версии следствия, в декабре 2014-го и январе 2015 года сотрудники Рузаевского линейного отдела искусственно завышали показатели работы по раскрываемости преступлений. Вдохновителем этой идеи стал майор Андрей Божедаров. Он переговорил с подчиненными, и те одобрили план. Для этого они инсценировали хищения материальных ценностей с объектов железнодорожного транспорта станции Рузаевка, которые потом успешно выявляли и раскрывали.

Для спектакля с хищениями полицейские «линейщики» привлекли местного бродягу без определенного места жительства и работы по фамилии Касьянов. В 2014 году он освободился из мест лишения свободы за хищения на объектах транспорта. Бывшего зэка встретил Божедаров и предложил «работу», от которой тот не мог отказаться. Касьянову предложили совершать мелкие кражи со станции. Для этого ему заранее сообщали, где на станции нужно украсть что-то ценное. Перед тем как отправить бродягу на дело, сотрудники даже снабжали его орудиями преступления - кусачками. Ими он вскрывал закрытые грузы.

Так, например, люди в погонах, патрулируя станцию в конце 2014 года, заметили на одном из складов сломанный замок. Внутри хранились детали из цветного металла - головные части воздухораспределителя вагонов. Для верности детали они сфотографировали на телефон и показали Касьянову. Именно их настоятельно рекомендовали украсть со склада, а потом спрятать в надежном месте.

Отказов по таким «операциям» Божедаров не принимал, Касьянову он заявил: «Если откажешься, вывезем в лес, оттуда ты уже не вернешься!». В итоге бомж сделал так, как просил майор. Чтобы все прошло по плану, за действиями «вора» наблюдал один из полицейских.

Позже похищенные детали из цветмета были оперативно изъяты сотрудниками Рузаевского ЛОВД, а на «преступника» возбуждено уголовное дело. Полицейские ставили себе в отчеты якобы выявленные преступления, а бомж, судя по всему, получал деньги на выпивку.

В начале января 2015 года «линейщики» повторили «операцию Ы», заставив похитить со станции многожильный кабель из цветного металла. Касьянов отрезал 24 метра кабеля. Когда Божедаров прибыл на место «преступления», которое, конечно же, оперативно «раскрыли» его подчиненные, то заявил, что такого количества кабеля для уголовного дела будет мало. Пришлось резать еще 10 метров кабеля, чтобы хватило на статью.

Кстати, следователь, участвовавший в этих махинациях, был осужден еще раньше - за фальсификацию доказательств. Подписи некоторых свидетелей в деле также были подделаны. Приемщик металла утверждал в протоколе, что покупал у Касьянова похищенное со станции добро. Потом этот барыга признался, что полицейские просили подписать пустой протокол. Он перечить не стал.

Когда афера с раскрытием фиктивных преступлений вскрылась, обвиняемый в кражах Касьянов был оправдан. По делу сотрудников линейного отдела бездомный заявил, что претензий к полицейским не имеет и просит суд наказать их по собственному усмотрению.

Списал 370 тысяч на мифического агента «К»

Помимо этого, начальник отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Божедаров обвинялся в хищении 370 тысяч рублей, предназначенных для проведения оперативно-разыскной деятельности. Следствие считает, что для сокрытия этого преступления им были представлены подложные документы. В полномочия Божедарова входило привлечение к работе информаторов, которым полагалось платить определенный гонорар за полезные оперативные сведения. Перед начальством майор отчитывался, что платит за информацию некоему агенту «К» - человеку, сотрудничающему на конфиденциальной основе. Все справки о получении денег от агента Божедаров исправно предоставлял начальству. Оказалось, что он подписывался за информатора сам, а деньги присваивал.

В суде Божедаров вины по факту мошенничества не признал. По его словам, он сначала действительно платил за информацию агенту «К», но потом тот перестал предоставлять полезные сведения и вознаграждения не получал. Со слов начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы, деньги за ценную информацию он также продолжал платить, но только другим агентам. Правда, по бумагам продолжал все оформлять на агента «К». Божедаров уверял, что из денег, предназначенных для проведения оперативно-разыскной деятельности, не взял себе ни копейки.

Все эти преступления были выявлены в ходе проведения оперативных мероприятий совместно с сотрудниками собственной безопасности МВД РФ и ФСБ РФ по Республике Мордовия. После задержания в отношении начальника отделения полиции была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговор

Прокурор запросил для Божедарова 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей, а также с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Кроме того, гособвинитель просил суд удовлетворить гражданский иск, т.е. вернуть деньги, предназначенные для проведения оперативно-разыскной деятельности и присвоенные Божедаровым. Подельников майора прокурор просил отправить в колонию-поселение на срок от одного до полутора лет.

Перед вынесением приговора суд предоставил подсудимым последнее слово, однако все они были немногословны. Кто-то вовсе ничего говорить не стал, кто-то заявил, чтобы суд вынес приговор на свое усмотрение, и просил принять справедливое решение.

При вынесении приговора суд учел, что все подсудимые имеют положительные характеристики, у многих на иждивении имеются несовершеннолетние дети. Владимир Ломакин и вовсе принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе и был награжден. Однако отягчающие обстоятельства также были учтены для Божедарова - ими оказались организаторская роль и активное участие в преступлении, для остальных - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оглашая приговор, суд признал подсудимых виновными и приговорил Дениса Шапрыкина, Игоря Дыкина, Владимира Ломакина и Олега Учватова к штрафу от 30 до 60 тысяч рублей. Однако, поскольку они совершили не тяжкое преступление в период действия амнистии в честь 70-летия Великой победы, все четверо были освобождены от наказания со снятием судимости. Меньше других повезло Андрею Божедарову, суд приговорил его к реальному наказанию в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права занимать определенные должности в госорганах на 2 года. Стоит сказать, что в срок отбытия наказания Божедарову включен год, на протяжении которого он содержался в следственном изоляторе.

Гражданский иск о возмещении 370 тысяч рублей суд удовлетворил полностью. При этом сохранен арест на иномарку подсудимого «Ниссан Альмера» и гараж.

Сразу после оглашения приговора бывшего полицейского взяли под стражу в зале суда. Такой приговор сильно расстроил женщину, ожидавшую вердикта суда в коридоре. Судя по всему, это была супруга Божедарова. Она не могла сдержать слез.

Алексей НИКОЛАЕВ



