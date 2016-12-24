Бывшего директора национального парка «Смольный будут судить за присвоение государственных земель

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора национального парка «Смольный» Геннадия Маскаева. В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в присвоении государственных земель на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как было установлено в ходе следствия, с мая 2012-го по январь 2013 года Маскаев, используя свое служебное положение, присвоил два благоустроенных кордона и два участка земли. Все эти угодья находились в государственной собственности, но впоследствии были списаны с баланса национального парка и перешли во владения Маскаева. Общий ущерб от такой «приватизации» составил четыре миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.