Бывшего директора национального парка «Смольный будут судить за присвоение государственных земель

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В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора национального парка «Смольный» Геннадия Маскаева. В ближайшее время он предстанет перед судом по обвинению в присвоении государственных земель на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по РМ.
Как было установлено в ходе следствия, с мая 2012-го по январь 2013 года Маскаев, используя свое служебное положение, присвоил два благоустроенных кордона и два участка земли. Все эти угодья находились в государственной собственности, но впоследствии были списаны с баланса национального парка и перешли во владения Маскаева. Общий ущерб от такой «приватизации» составил четыре миллиона рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ветеран МВД из Санкт-Петербурга утверждает, что стала жертвой саранских риэлторов
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