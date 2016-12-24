Жителя Мордовии убило тополем

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти 59-летнего жителя Атяшевского района. Он погиб в результате падения дерева.

Как сообщают в СКР, трагедия произошла в селе Елхи. Несколько мужчин решили спилить 20-метровый тополь. В результате ствол дерева рухнул прямо на одного из них. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.