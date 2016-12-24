Офицер УФСИН признан виновным в получении взятки

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор инспектору колонии №5 УФСИН РФ по РМ Михаилу Чиликову. Он обвинялся в получении взятки.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в октябре - ноябре 2016 года Чиликов, будучи младшим инспектором группы дознания отдела безопасности колонии, приобретал и проносил на территорию исправительной колонии запрещенные предметы – средства связи и комплектующие к ним, за что получил от осужденного 33 200 рублей.

Суд признал Михаила Чиликова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в доход федерального бюджета в размере пятнадцатикратной суммы взятки в размере 498 000 рублей. Кроме того, Чиликову запрещено занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.