«Ростелеком» провел уроки информационной безопасности для учащихся Республики Мордовия

«Ростелеком» провел серию открытых уроков по информационной безопасности для студентов саранского электромеханического колледжа, Института электроники и светотехники МГУ имени Н.П. Огарева и учащихся школы №25 г. Саранска. Мероприятие, организованное совместно с образовательными учреждениями республики, собрало около 90 участников.

Его целями стали формирование у молодого поколения навыков грамотного и безопасного поведения в сети интернет, привлечение внимания к сетевым угрозам, информирование о способах защиты персональных данных и компьютера и о проектах компании в сфере информационной безопасности.

Во встрече с ребятами приняли участие директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон, руководители профильных подразделений компании. В ходе мероприятия учащиеся узнали, как защитить компьютер от вредоносных программ и в чем опасность использования нелегального контента. Их интересовало, что такое «Умный дом», какой антивирус лучше выбрать, как убрать контекстную рекламу и что такое режим «инкогнито» и другое.

Отдельной темой для разговора стали реализованные компанией проекты в сфере создания комфортной и безопасной среды в республике. Речь шла о системе обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион», в который вошли подсистемы «Фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения» и «Интеллектуальное видеонаблюдение». Ребята в режиме реального времени увидели, как фиксируются факты нарушения правил дорожного движения и осуществляется контроль за соблюдением порядка в общественных местах.

«Реализованные компанией проекты в сфере создания комфортной и безопасной среды имеют высокую социальную значимость, особенно это важно в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. Для их реализации были задействованы все ресурсы компании: собственная сеть передачи данных, облачная инфраструктура, комплексные ИТ-решения, – комментирует директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон. – Мы как телекоммуникационная компания целенаправленно идем к построению нашего цифрового будущего и, конечно, заинтересованы в информационной грамотности и безопасности нашего молодого поколения».

После мероприятия для участников встречи была организована экскурсия в музей истории развития связи в Мордовии. А в завершение встречи ребятам были вручены фирменные сувениры с символикой «Ростелекома».



