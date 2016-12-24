В Саранске таксист получил семь лет за изнасилование клиентки

Дом для фильма ужасов
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Октябрьский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю Кадошкина. Он обвинялся в изнасиловании.
Как было установлено в ходе судебного процесса, в ночь на 6 июля 2017 года потерпевшая вызвала такси. Между тем водитель повез клиентку не по указанному адресу, а в сторону гаражного массива, расположенного в Саранске на улице Транспортная. Девушка воспользовалась моментом и с помощью мобильного телефона сообщила родственникам о происходящем. Остановившись около одного из гаражей, злоумышленник в автомашине, применив физическую силу, совершил в отношении девушки половые преступления. Ранее пострадавшая и водитель службы такси знакомы не были.
Насильник был задержан на месте преступления полицейскими, патрулирующими указанный участок местности.
Свою причастность к совершению данного преступления осужденный признал полностью.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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