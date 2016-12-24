Житель Саранска застрелился из охотничьего карабина

«Главная созидательная работа ещё впереди»
Владимир Волков официально вступил в должность Главы Республики Мордовия
Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти 43-летнего жителя Саранска Сергея Дементьева. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.
По информации «ВС», тело погибшего обнаружила его супруга. Как выяснили сотрудники СКР, мужчина выстрелил в себя из зарегистрированного охотничьего карабина «Сайга».
В настоящее время следователи выясняют причины, по которым житель Саранска свел счеты с жизнью.
Владимир Волков официально вступил в должность Главы Республики Мордовия
Саранск утвердился на гастрономической карте России
В Октябрьском районном суде началось рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Правительства...
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
Почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам
В пресс-центре РМ журналистам республиканских СМИ рассказали, чем удивит зрителей Международный фестиваль джазовой музыки.
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
История женщины, для которой отказ в помощиполицейскому обернулся штрафом, судом и позором
Жители Саранска ежедневно могут видеть, как буквально на их глазах вырастает новый стадион - «Мордовия-Арена». При этом таких громадных...