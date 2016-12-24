Житель Саранска застрелился из охотничьего карабина

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти 43-летнего жителя Саранска Сергея Дементьева. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

По информации «ВС», тело погибшего обнаружила его супруга. Как выяснили сотрудники СКР, мужчина выстрелил в себя из зарегистрированного охотничьего карабина «Сайга».

В настоящее время следователи выясняют причины, по которым житель Саранска свел счеты с жизнью.