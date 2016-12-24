Жителя Саранска будут судить за убийство пенсионера

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Саранска. Его обвиняют в убийстве 67-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как поясняют в ведомстве, днем 27 июля 2017 года обвиняемый распивал спиртное в гостях у 67-летнего мужчины, проживавшего с ним по соседству. На почве употребления алкоголя между ними вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры попытался ударить своего гостя. Обвиняемый от удара уклонился и, взяв со стола кухонный нож, нанес им несколько ударов в шею и грудь потерпевшего. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался, а обвиняемый с места происшествия скрылся, забрав с собой орудие убийства. Тело пострадавшего было обнаружено 29 июля его сыном, пришедшим навестить отца. В последующем в ходе производства следственных действий обвиняемый указал следователю СК куда выбросил нож, который был изъят из почтового ящика в доме.

Как подчеркивают в СКР, по данному факту собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.