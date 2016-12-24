Пожилым людям - наше внимание и забота

1 октября в Саранске стартовал месячник пожилых людей. Это мероприятие, ставшее традиционным, проходит ежегодно с 1 по 31 октября по всей России. В рамках месячника Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск запланировал чествования пожилых людей, акции адресной помощи, экскурсии и выставки. Как будут проходить эти мероприятия в столице республики, мы попросили рассказать начальника Управления по работе с гражданами старшего поколения Римму Егорчикову.

- Римма Гаяровна, месячник пожилых людей у нас в городе проходит ежегодно. Уже сложились определенные традиции его проведения. Скажите, пожалуйста, намечается ли внести что-то новое в этом году?

- В этом году мы пересмотрели саму концепцию проведения месячника. Упор будет сделан на связь поколений, и поэтому почти все мероприятия для пожилых людей пройдут при участии молодежи. Люди старшего поколения, в основном участники тех или иных исторических событий, - живая история, поэтому встречи с такими людьми молодежи будут особенно интересны и полезны.

Во всех школах города пройдут классные часы, на которые будут приглашены люди старшего поколения. Историю города в лицах и судьбах покажут в школьных музеях и библиотеках. В очередной раз подрастающему поколению напомнят об уважительном отношении к ветеранам, их заслугах и славном жизненном пути. В детских садах состоятся вечера благодарения дедушек и бабушек.

- В чем будет заключаться адресная помощь пожилым людям в рамках месячника пожилых людей?

- В течение всего октября в Саранске будут проходить благотворительные акции в помощь одиноким тяжелобольным инвалидам: волонтёры помоют и утеплят окна, будут оказаны бесплатные парикмахерские услуги на дому. У пенсионеров будет возможность получить консультации по вопросам пенсионного обеспечения, обучиться азам здорового образа жизни.

- Римма Гаяровна, культурная программа будет не менее насыщенной?

- Традиционно уже в седьмой раз пройдет выставка овощей и фруктов, выращенных пенсионерами, «Дары золотой осени». Большой популярностью среди пожилых людей пользуются автобусные экскурсии по достопримечательностям Саранска. Они также есть в нашей программе мероприятий.

В рамках проекта «Социальная активность» продолжатся очень востребованные курсы для серебряных волонтёров по обучению массажу и самомассажу.

Во всех домах культуры городского округа, в том числе в сельских клубах, пройдут мероприятия для пожилых людей: будут организованы праздники для юбиляров семейной жизни, долгожителей, в районных администрациях пройдут чествования ветеранов труда различных профессий. Содержательные тематические мероприятия организуют в городских библиотеках и ветеранских клубах. Массовый спортивный праздник «ГТО сдают ветераны» ждёт любителей физкультуры и спорта в Пушкинском парке. В целом же в рамках месячника в Саранске пройдет масса различных мероприятий, которые, мы уверены, будут интересны людям старшего поколения.

- Какое количество людей вы относите к этой категории?

- В настоящее время в Саранске проживают более 100 тысяч пенсионеров. Это около 30% от всего городского населения. Надеемся, что все жители Саранска активно подключатся к нашим мероприятиям. Пожилые люди очень близки нам, ведь это наши родители, дедушки и бабушки, бывшие коллеги, соседи, друзья. И мы должны от души поздравить их, чем-то помочь, в чем-то поддержать, ведь это совсем не сложно.

Администрация городского округа Саранск очень надеется, что организации и предприятия нашего города найдут возможность уделить внимание своим ветеранам, ведь многие из них большую часть жизни посвятили тому или иному предприятию. Людям будет очень приятно осознавать, что они не забыты, их труд ценят и помнят. Мы не должны забывать, что для пожилых людей нет ничего ценнее, чем наше внимание и забота.