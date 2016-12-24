Петр Тултаев вновь избран председателем ООД «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»

С 27 по 29 сентября в столице Республики Коми городе Сыктывкаре состоялся VI съезд Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». В его работе приняли участие 204 делегата, 32 эксперта из 43 субъектов России. Тема форума: «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». В адрес делегатов, участников и гостей съезда поступили приветственные адреса от Президента Российской Федерации В. Путина, Председателя Правительства Российской Федерации Д. Медведева, Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В. Матвиенко, Председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации В. Володина, глав субъектов Российской Федерации.

На торжественном открытии съезда к участникам с приветствием обратился заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов. Он отметил, что сегодня стоит задача сформировать в обществе понимание того, что укрепление общероссийского гражданского единства - это не угроза этнической самобытности народов России, а условие успешного их развития в рамках единого государства. Магомедсалам Магомедов также высоко оценил деятельность председателя ООД «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» Петра Тултаева и выразил уверенность, что деятельность движения и дальше будет способствовать объединению усилий органов власти, институтов гражданского общества, научных граждан в деле сохранения единства многонационального народа России и укрепления их национального согласия.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал, что в прошлом году за счет региональных программ и федерального софинансирования были проведены достаточно хорошие мероприятия. Все это является существенным вкладом в сохранение того, что нам дорого, - исторических корней, традиций, обычаев. И важно то, что все это наполнено современными аспектами, чтобы, в первую очередь, заинтересовать молодое поколение.

Председатель «Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации» Петр Тултаев в отчетном докладе подчеркнул, что межнациональные отношения - это сложнейшая, чувствительная сфера. Кроме того, лидер финно-угорского движения России сообщил, что за последние несколько лет выездные заседания Президиума Совета состоялись более чем в 14 субъектах Российской Федерации. Проведение встреч в подобных форматах способствует оперативному решению актуальных вопросов в области национальной политики, открытому диалогу, налаживанию тесного взаимодействия представителей государственных органов конкретного региона и Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Председатель АФУН РФ обозначил необходимость включения учебников на родных языках в федеральный перечень, проблему подготовки кадров и нехватки профессиональных переводов литературы на финно-угорские языки. Он обратил внимание на то, что в последние годы увеличилось число научных собраний, форумов, фестивалей, экспедиций и спортивных мероприятий, а российское финно-угорское общественное движение получает признание европейского сообщества. Петр Тултаев отметил, что представители АФУН РФ принимают участие в государственной политике по вопросам сохранения и развития языков и культур народов России. По итогам совместных заседаний Президиума и Совета Ассоциации на территориях с компактным проживанием финно-угорских и самодийских народов реализованы проекты, нацеленные на развитие финно-угорских языков и культур.

После оглашения доклада делегаты съезда путем открытого голосования выбрали председателя ООД «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». На этот пост единогласно избран Петр Тултаев. Делегаты форума отметили его активную позицию в деле сохранения культуры финно-угорских народов России. Высоко оценена деятельность в вопросах содействия общественным организациям по поддержке реального двуязычия, организации выездных заседаний Совета и Президиума АФУН РФ. Пост лидера финно-угорского движения Российской Федерации Петр Николаевич Тултаев занимает с 2009 года.

Петр Тултаев признался, что возглавлять финно-угорское движение Российской Федерации - это очень большая ответственность, и он готов работать с еще большими усилиями во благо народов и единства страны.