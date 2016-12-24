Бывшего замначальника станции Рузаевка будут судить за взятку

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Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
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«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
Очередная «мэрская суббота» прошла в поселке ТЭЦ-2
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Журналисты «ВС» поговорили о скандале вокруг фильма «Матильда» с историком Анатолием Лютовым
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
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