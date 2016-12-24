Бывшего замначальника станции Рузаевка будут судить за взятку

Приволжское следственное управления на транспорте Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя начальника станции Рузаевка. Он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2012 года получил взятку в размере 30 тысяч рублей от представителя организации за сокрытие факта перегруза вагона, поступившего на станцию Рузаевка. Материалы уголовного дела направлены в Рузаевский районный суд Мордовии для рассмотрения по существу.

Для недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.