Под суд за фальсификацию выборов

Преподаватель детской музыкальной школы, 63-летняя Аделина Щадова предстанет перед Октябрьским районным судом по обвинению в фальсификации избирательных документов, будучи членом избирательной комиссии.

В 2013 году Аделина Щадова была назначена членом и председателем участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на участке № 574, что на ТЭЦ-2. 6 сентября 2016 года она получила 9,3 тысячи бюллетеней, а также два списка избирателей для проведения выборов на своем участке.

Педагог музыкальной школы по собственной инициативе решила использовать положение члена избирательной комиссии для того, чтобы совершить фальсификацию избирательных документов в интересах одной из политических партий и ее кандидатов. При этом самих кандидатов о своих намерениях Щадова в известность не поставила.

С 6 по 17 сентября 2016 года женщина заранее проставила в избирательных бюллетенях отметки в пользу «своей» политической партии и ее кандидатов. После этого дама внесла в два списка избирателей вымышленные паспортные данные граждан и расписалась за бюллетени от их имени, а также поставила за членов участковой комиссии их подписи.

18 сентября 2016 года сфальсифицированные Щадовой бюллетени и списки избирателей были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов. В связи с допущенными нарушениями итоги голосования на избирательном участке № 574 были признаны недействительными. В отношении Щадовой было возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация избирательных документов». Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.