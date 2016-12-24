Саранского участкового взяли за крышевание игорного бизнеса?

«Наш человек» во Флориде
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
Почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Владимир Волков официально вступил в должность Главы Республики Мордовия
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии