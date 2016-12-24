Саранского участкового взяли за крышевание игорного бизнеса?

Участковый уполномоченный отдела полиции № 3 УМВД России по Саранску, 33-летний Азат Нугаев задержан сотрудниками ГСУ Следственного комитета РФ по Москве по подозрению в крышевании игорного бизнеса, или, как это звучит на официальном языке, оказании содействия в незаконной игровой деятельности. Известно, что участковый был задержан 26 сентября в своем рабочем кабинете. Помимо московских следователей в операции по задержанию принимали участие оперативники ОРЧ собственной безопасности совместно с УЭБиПК МВД по Республике Мордовия.

Об обстоятельствах дела пока известно немного. Есть данные, что Нугаева задержали в рамках уголовного дела по устроителям игорного бизнеса, специализировавшимся на установке лотерейных терминалов в магазинах и различных торговых точках. Задержания участников этого игорного «синдиката» сейчас проходят по всей России. Какие конкретно торговые точки с терминалами курировал майор полиции Азат Нугаев, пока не сообщается. Полицейского подозревают в совершении преступления по серьезной статье - «Организация или участие в организованном преступном сообществе». Как правило, обвинения по ней предъявляют членам криминальных группировок. Санкции этой статьи весьма суровы, так, за организацию или участие в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Азат Нугаев в ведомстве был на хорошем счету, неоднократно ездил в служебные командировки на Северный Кавказ. В 2014 году за отличную службу награжден Почетной грамотой МВД России.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом. К строгой дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство подразделения.