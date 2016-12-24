Автоледи не согласна с лишением прав за корвалол

В Ленинский районный суд обратилась жительница Саранска Татьяна Соколова по примечательной проблеме. Она обжаловала постановление мирового судьи, который ранее оштрафовал девушку на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год 6 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

По мнению матери двоих детей Соколовой, прав ее лишили незаконно. Оспаривая законность принятого мировым судьей постановления, девушка в своей жалобе указала, что вечером 4 августа этого года ехала на «Ладе Гранта» мимо дома на ул. Энгельса и по невнимательности задела стоявший автомобиль. По ее версии, она не сразу осознала, что произошло, и отъехала в сторону гаражного массива. Там она осмотрела свой автомобиль и поняла, что совершила ДТП. Расстроенная пошла домой, где для успокоения выпила спиртосодержащий препарат корвалол. Успокоившись, она снова вышла на улицу и подошла к своему автомобилю. В это время к её авто подъехали сотрудники ГИБДД, выяснили, кто является водителем, и пригласили её в патрульную машину для оформления документов по факту оставления места происшествия. Еще ей предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Однако Соколова отказалась, поскольку на тот момент, когда подъехали сотрудники ГИБДД и начали оформление документов, она водителем автомобиля уже не являлась, машиной не управляла и не заводила ее.

Автоледи просит вышестоящий суд постановление мирового судьи отменить, производство по делу прекратить, так как считает, что в её действиях отсутствует состав административного правонарушения. Считает, что требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения являлись незаконными.