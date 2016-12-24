Автоледи не согласна с лишением прав за корвалол

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Очередная «мэрская суббота» прошла в поселке ТЭЦ-2
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Обвиняемый в изнасиловании пассажирки «интернет-таксист» ответил на вопросы репортеров
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Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
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В Октябрьском районном суде началось рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Правительства...
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Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод