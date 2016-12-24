Дал по газам

В Октябрьском суде продолжается процесс по громкому делу бывшего вице-премьера Правительства Мордовии Евгения Дергунова. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности. На состоявшемся заседании прокурор огласил обвинительное заключение, после чего начался допрос свидетелей.

Следствие считает, что фирмы «Металл-КБ» и «Мордовтрансгаз» были созданы при непосредственном участии Евгения Дергунова, тогда как на бумаге учредителем был сын высокопоставленного чиновника. В 2014 году «Металл-КБ» выкупил за 70 млн рублей газонасосную станцию, расположенную на Александровском шоссе. Станция специализировалась на приемке сжиженного газа для заправки автомобилей. Дергунов-старший стал активно привлекать клиентов, вел переговоры о том, чтобы бизнесмены заключали договоры на закупку газа именно на предприятии его сына. Но на станции Саранск имелась своя контейнерная площадка по выгрузке сжиженного газа. Тогда Евгений Дергунов, используя свое положение, стал предпринимать усилия по закрытию конкурирующей площадки - дескать, вскрытие контейнеров с газом там небезопасно. Ниже мы приводим наиболее любопытные фрагменты из речи гособвинителя на процессе.

Только бизнес

«В сентябре 2015 года Евгений Дергунов, будучи вице-премьером, в интересах предприятий «Металл-КБ» и «Мордовтрансгаз» по телефону связался с генеральным директором «Татнефть» и пытался договориться о поставках сжиженного газа на газонасосную станцию в Саранске по выгодной цене», - зачитывает материалы дела прокурор. Однако авторитет вице-премьера не помог купить у «Татнефти» газ по выгодной цене, гендиректор предприятия из Татарстана отказал. С предложениями о сотрудничестве с фирмами своего сына Дергунов выходил и на представителей «Роснефти». Не раз встречался с ними в Москве и Саранске и беседовал по телефону, но и тут получил отказ.

«Евгений Дергунов неоднократно проводил совещания с сотрудниками «Металл-КБ» и «Мордовтрансгаза», давал им обязательные для исполнения указания. То есть фактически являлся их руководителем. Таким образом он принимал незаконное участие в предпринимательской деятельности», - цитирует обвинение прокурор.

Продажи по звонку

«В беседе с директором саранского предприятия «Горремдорстрой» Евгений Дергунов убедил его, что муниципальному предприятию необходимо покупать сжиженный газ у «Мордовтрансгаза». Учитывая свою должность и авторитет, он знал, что директор «Горремдорстроя» не сможет ему отказать. В итоге предприятие купило газ у «Мордовтрансгаза» на сумму 432 тысячи рублей».

Покупать сжиженный газ у «Мордовтрансгаза» Евгений Дергунов «убедительно просил» и некоторых глав районов. Так, не смог отказать представителю правительства глава Зубово-Полянского района - он убедил предпринимателей, имеющих сеть заправок в районе, купить партию газа у нужной фирмы на 6,7 млн рублей.

Закрыть конкурентов

«В октябре 2015 года Дергунов-старший попытался добиться закрытия контейнерной площадки, работавшей со сжиженным газом на станции Саранск, чтобы клиенты закупали газ только на его газонасосной станции. Для этого он отправил письмо руководителю РЖД, в котором просил принять меры к закрытию контейнерной площадки, работавшей со сжиженным газом на станции Саранск, поскольку она небезопасна...».

Из речи прокурора также следует, что Евгений Дергунов не раз обсуждал с представителями РЖД возможность приостановления деятельности контейнерной площадки по разгрузке газа на станции Саранск из-за якобы имевших место нарушений при транспортировке газа. Используя власть, вице-премьер планировал нейтрализовать конкурентов и перенаправить клиентов на «свою» газонасосную станцию.

«В марте 2016 года Дергунов обратился к руководителю Ростехнадзора и попросил провести внеплановую проверку конкурирующих предприятий, специализирующихся на сжиженном природном газе. По словам Дергунова, они нарушали правила безопасности».

Решал вопросы с МЧС и ГАИ

«В ГУ МЧС по РМ поступило обращение, что на газонасосной «Мордовтрансгаза» имеются нарушения правил пожарной безопасности. Евгений Дергунов, используя свои должностные полномочия, обратился к начальнику в ГУ МЧС по РМ с просьбой не привлекать к ответственности «Мордовтрансгаз». В апреле 2016 года сотрудники МЧС провели проверку газонасосной станции, выявили нарушения и вынесли минимальное наказание - предупреждение».

«28 апреля 2016 года сотрудниками ДПС был остановлен КамАЗ с полуприцепом, перевозивший сжиженный газ. Полуприцеп не отвечал требованиям безопасности и был помещен на штрафную стоянку. Машина имела отношение к «Мордовтрансгазу». Чтобы решить вопрос с КамАЗом, Дергунову пришлось звонить одному из заместителей начальника республиканской Госавтоинспекции и просить оказать содействие. Ситуация разрешилась выплатой штрафа».

«Прокурор тут много чего зачитал»

- Подсудимый, вину признаете? - спрашивает судья у Евгения Дергунова.

- Нет, конечно.

- Желаете выразить свое отношение к предъявленному обвинению?

- Сейчас нет, но в процессе разбирательства выражу. Прокурор тут много чего зачитал. Единый преступный умысел - на мой взгляд, это все надуманно.

«Какая нам разница, где покупать?»

После этого суд перешел к допросу свидетелей. В этот день явился только один, но какой! - руководитель агрофирмы «Октябрьская» Иван Андин. Едва он зашел в зал, как тут же предупредил видеооператора: «Снимать меня не надо! Потом придешь ко мне за комментарием по сельскому хозяйству».

- Кем вы работаете? - интересуется судья.

- Генеральным директором агрофирмы «Октябрьская».

- Сколько вы работаете в занимаемой должности? - спрашивает прокурор.

- 33 года уже.

- Вам знаком Дергунов?

- Близко не знаком, так, иногда читаю про правительство, знаю, что он там работал.

- Звонил ли вам Дергунов в сентябре 2015 года?

- Да, звонил. Предложил купить газ для предприятия. Я сказал, что газа нам обычно нужно немного - 10-15 баллонов в месяц. Предупредил, что если цена газа будет ниже, то возьмем у него. Какая нам разница, где покупать? На следующий день приехали два человека, сказали, что от Дергунова. Я отправил их к заму, поскольку сам этими вопросами не занимаюсь. Позже зам сказал, что цена у них оказалась выше, чем у фирмы, в которой мы покупаем. На этом наши переговоры закончились. Никакого влияния он на меня оказать не мог. Наше предприятие пользуется кредитами, а не государственными дотациями. Мы акционерное общество и от правительства никак не зависим.

- А как представился Дергунов, когда звонил?

- Не помню, вроде сказал - Дергунов.

- Дергунов, у вас есть вопросы к свидетелю?

- К свидетелю нет, к прокурору есть.

На этом заседание завершилось, поскольку остальные свидетели в суд не явились. Следующее заседание суд проведет завтра, 5 октября.

Алексей НИКОЛАЕВ



