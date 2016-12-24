«Никому не желаю попасть в эту ситуацию»

«Покушение на грант»

В чем обвинялся Кедров? 28 марта этого года он встретился в здании Управления Федерального казначейства Республики Мордовия с ранее знакомым индивидуальным предпринимателем Федором Неяскиным. Коммерсант предложил Виктору Кедрову за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей посодействовать в получении гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств в размере 5 миллионов рублей. Грант выделялся Министерством сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

Виктор Кедров согласился помочь в решении вопроса и просил передать деньги, при этом у него не было служебных полномочий по решению вопроса о выделении такого гранта. Главный казначей не собирался никого просить решить вопрос, а хотел просто взять деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. Неяскин согласился передать деньги в два этапа. Но, осознавав всю противозаконность коррупционной схемы, отправился в УФСБ РФ по РМ, где все рассказал. Дальнейшие встречи Виктора Кедрова и предпринимателя происходили уже под наблюдением сотрудников спецслужбы.

10 апреля Виктор Кедров в своем кабинете просил Федора Неяскина принести бизнес-план по развитию фермы и все необходимые для гранта документы, а также передать первую часть денег - 400 тысяч рублей. В тот же день около 17 часов чиновник и предприниматель встретились в кафе «Барон Мюнхгаузен» на улице Коммунистической недалеко от Дома финансов. В кафе Кедров получил первый транш от оговоренного вознаграждения. Деньги казначей израсходовал на личные нужды. Как стало известно, они пошли на оплату санатория в Ессентуках Ставропольского края, там Виктор Кедров отдохнул вместе с супругой.

Днем 11 мая Виктор Кедров и Федор Неяскин снова встретились в кафе «Барон Мюнхгаузен», где предприниматель передал остальную часть денег - 600 тысяч рублей. Сразу после этого главный казначей Мордовии был задержан сотрудниками УФСБ России по Мордовии. Деньги у Кедрова были изъяты, в связи с чем у него не было реальной возможности ими распорядиться.