«Никому не желаю попасть в эту ситуацию»

В чем обвинялся Кедров? 28 марта этого года он встретился в здании Управления Федерального казначейства Республики Мордовия с ранее знакомым индивидуальным предпринимателем Федором Неяскиным. Коммерсант предложил Виктору Кедрову за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей посодействовать в получении гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств в размере 5 миллионов рублей. Грант выделялся Министерством сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.
Виктор Кедров согласился помочь в решении вопроса и просил передать деньги, при этом у него не было служебных полномочий по решению вопроса о выделении такого гранта. Главный казначей не собирался никого просить решить вопрос, а хотел просто взять деньги и распорядиться ими по своему усмотрению. Неяскин согласился передать деньги в два этапа. Но, осознавав всю противозаконность коррупционной схемы, отправился в УФСБ РФ по РМ, где все рассказал. Дальнейшие встречи Виктора Кедрова и предпринимателя происходили уже под наблюдением сотрудников спецслужбы.
10 апреля Виктор Кедров в своем кабинете просил Федора Неяскина принести бизнес-план по развитию фермы и все необходимые для гранта документы, а также передать первую часть денег - 400 тысяч рублей. В тот же день около 17 часов чиновник и предприниматель встретились в кафе «Барон Мюнхгаузен» на улице Коммунистической недалеко от Дома финансов. В кафе Кедров получил первый транш от оговоренного вознаграждения. Деньги казначей израсходовал на личные нужды. Как стало известно, они пошли на оплату санатория в Ессентуках Ставропольского края, там Виктор Кедров отдохнул вместе с супругой.
Днем 11 мая Виктор Кедров и Федор Неяскин снова встретились в кафе «Барон Мюнхгаузен», где предприниматель передал остальную часть денег - 600 тысяч рублей. Сразу после этого главный казначей Мордовии был задержан сотрудниками УФСБ России по Мордовии. Деньги у Кедрова были изъяты, в связи с чем у него не было реальной возможности ими распорядиться.
Ленинский районный суд вынес приговор бывшему руководителю Управления Федерального казначейства по Республике Мордовия 62-летнему Виктору Кедрову. Фемида признала его виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере и назначила наказание в виде штрафа в доход государства в размере 450 тысяч рублей.
Финальное заседание началось с предоставления подсудимому последнего слова.
- Ваша честь, - громко начал Виктор Иванович, - я полностью раскаиваюсь в содеянном. Готов принести извинения потерпевшему, полностью возместил ему ущерб. Замечу, что ущерб государству нанесен не был. Служебное положение я не использовал. Я не являюсь социально опасным и не агрессивен. Имею массу хронических заболеваний и являюсь инвалидом второй группы. Прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. Готов оплатить штраф.
- Виктор Иванович, вы обвиняетесь в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере, - говорит судья. - В своем последнем слове вы сообщаете, что служебное положение не использовали. Поэтому на основании УПК суд возобновляет судебное следствие. Я думаю, вам необходим перерыв для того, чтобы согласовать свою позицию с адвокатом.
- Ваша честь, я полностью признаю вину…
- Я понял. Перерыв.
Виктор Кедров, конечно же, не знал таких юридических тонкостей и некоторое время находился в недоумении, что же произошло? Что такого он сказал, что суд вместо вынесения приговора вдруг возобновил судебное следствие? А произошло следующее. До этого заседания бывший главный казначей заявлял, что полностью признает вину и просит рассмотреть его дело в особом порядке. В последней же своей речи, которую Виктор Иванович писал сам перед началом процесса и, видимо, не согласовал с защитником, он вдруг заявил, что служебное положение не использовал. Это означало бы, что вину экс-чиновник признает не полностью, а частично. Но тогда и речи о рассмотрении дела в особом порядке быть не может - суд обязан приступить к делу заново уже в общем порядке с вызовом в суд всех свидетелей, потерпевшего и исследованием имеющихся доказательств.
В перерыве адвокат объяснил клиенту эти нюансы, и в дальнейшем Виктор Кедров подтвердил, что полностью признает вину и по-прежнему поддерживает ходатайство об особом порядке. Прокурор в прениях подтвердил, что просит назначить Кедрову 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, гособвинитель просил лишить подсудимого всех государственных наград. После этого суд снова предоставил слово Виктору Ивановичу. На этот раз он повторил свою речь, опустив казус с использованием служебного положения.
При вынесении приговора суд исключил из обвинения способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный. Назначая Кедрову наказание, суд учел положительные характеристики, полное признание вины в совершении преступления и чистосердечное раскаяние. Также были учтены пенсионный возраст подсудимого, наличие правительственных и ведомственных грамот и наград, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба. В итоге суд пришел к мнению, что наказание следует назначить в виде штрафа.
- Вы довольны приговором? - поинтересовались журналисты у Виктора Кедрова.
- Я вообще недоволен сегодняшним своим положением. Ничто теперь от этого не меняется.
- Обжаловать приговор будете?
- Не буду. Никому не желаю попасть в эту ситуацию. Счастья всем вам и здоровья, - с этими словами Виктор Кедров поспешил удалиться из суда.