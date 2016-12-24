ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОБЕГ БОЛОТНИКОВА

В первый день октября на Советской площади состоялся 45-й юбилейный легкоатлетический пробег памяти олимпийского чемпиона Рима-1960 Петра Григорьевича Болотникова. При не самых приятных погодных условиях на старт вышло порядка ста спортсменов.

В церемонии открытия соревнований принимали участие: министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев, начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации городского округа Саранск Роман Дубровин, президент Федерации легкой атлетики Мордовии Михаил Храмов, директор фонда поддержки физической культуры и спорта «Спортивное наследие» Сергей Болотников (племянник Петра Болотникова), директор СШОР имени Петра Болотникова Алексей Елизаров, главный судья соревнований Вячеслав Мочалов.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Мужчины (20 км). 1. Денис Головин (МГПИ имени М.Е. Евсевьева) - 1.04.43. 2. Евгений Маков (Торбеево) - 1.07.00. 3. Геннадий Канаев (Рузаевка) - 1.08.02. Женщины (20 км). 1. Гульназ Нуриева (Башкортостан) - 1.19.30. 2. Алена Агеева (Саранск) - 1.23.42. Юниоры (20 км). 1. Артем Пронин (Саранск) - 1.9.02. 2. Виктор Мазов (Саранск) - 1.14.17. 3. Альберт Ермаков (Саранск) - 1.17.46. Юниорки (20 км). 1. Екатерина Евишева (Саранск) - 1.22.06. 2. Елена Сергеева (Саранск) - 1.23.14. Юноши (10 км). 1. Данила Тундыков (Саранск) - 32.53. 2. Данил Федин (Рузаевка) - 32.57. 3. Кирилл Смирнов (Саранск) - 36.56. Девушки (10 км). 1. Анастасия Шумкина (Саранск) - 37.02. 2. Наталья Муромцева (Саранск) - 38.29. 3. Юлия Березина (Лямбирская ДЮСШ) - 45.36. Мужчины 40-49 лет (10 км). 1. Алексей Бебенов (МГПИ имени М.Е. Евсевьева) - 35,42. 2. Андрей Родин (Саранск) - 37,11. 3. Константин Начаркин (Саранск) - 41,03. Мужчины 50-59 лет (10 км). 1. Олег Гуменчук (Саранск) - 37,50. 2. Владимир Киреев (Саранск) - 41,40. 3. Александр Кузин (Рузаевка) - 42,18. Женщины 30-39 лет (10 км). 1. Ирина Кузьменко (Лосиный) - 39,55. 2. Елена Гордеева (ДЮСШ-1 Саранск) - 43,24. 3. Елена Шестопалова (Краснослободск) - 54,59. Женщины 40-49 лет (10 км). 1. Светлана Бусарова (МГПИ имени М.Е. Евсевьева) - 42,14. Мужчины 60 лет и старше (5 км). 1. Николай Храмов (Саранск) - 20,45. 2. Владимир Налейкин (Ромоданово) - 21,16. 3. Виктор Масеев (Краснослободск) - 22,36. Женщины 50 лет и старше (5 км). 1. Любовь Жаворонкова (Саранск) - 29,30.