В Октябрьском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 26-летнего водителя «Яндекс. Такси» Ивана Фомина. Парень обвиняется в преступлении, вызвавшем особенно бурную реакцию у республиканской общественности. В июле этого года он подвозил клиентку до дома и по дороге ее изнасиловал. С учетом обвинений в половых преступлениях процесс по делу носит закрытый характер. Однако журналистам удалось задать несколько вопросов подсудимому перед началом судебного заседания. Стоит сказать, что Иван Фомин совсем не возражал против общения с прессой и ответил на все интересующие вопросы.

- Иван, вы признаете вину?

- Да, признаю полностью.

- Как давно вы работаете в такси?

- Всего неделю, ездил на своей «семерке». Раньше шабашил на стройке.

- Вы живете в Кадошкине?

- Да, я живу там с родителями.

- Почему ездили таксовать в Саранск?

- В Кадошкине все места заняты, приходилось таксовать в столице Мордовии. Работа нашлась в «Яндекс. Такси». После работы я уезжал обратно в район.

- Как произошло, что вы набросились на девушку?

- Я просто хотел с ней познакомиться. Пытался поговорить, у меня было много проблем в жизни, хотел открыть ей душу, но она не желала общаться. Видимо, у нее было неважное настроение. Она повела себя грубо.

- Что именно она вам сказала?

- Замолчи и вези меня до дома. Меня вывело это из себя…

- Вам девушку не жалко было, она кричала?

- Да не кричала она.

- У вас были длительные отношения с девушками?

- Смотря что считать длительными, ну полгода где-то встречался.

- Как бы вы отнеслись к тому, что ваша девушка подверглась сексуальному насилию?

- Не положительно, это точно.

- На какое наказание рассчитываете?

- Условно навряд ли мне дадут, лет 5 было бы нормально, - улыбаясь, отвечает Фомин. - Раньше я уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести.

- Как вы видите свою дальнейшую жизнь?

- Если отсижу, постараюсь устроиться на хорошую работу. В тюрьме мне доходчиво объяснили, что так делать нельзя, поэтому постараюсь измениться.

- У вас есть шанс сказать какие-то слова жертве через газету. Может быть, хотите извиниться?

- Да, я хочу перед ней извиниться. Я очень переживаю за нее, как она там...

Опасная поездка

Сексуальное нападение на 26-летнюю жительницу Саранска произошло в ночь на 7 июля. Молодая девушка засиделась допоздна в гостях у родственников на Юго-Западе и решила добираться до дома на Химмаше на такси. Гостья воспользовалась популярным приложением для смартфонов и вызвала машину через него. Как и в традиционных службах с диспетчерами, здесь приходит сообщение с указанием номера и марки авто, которое подъедет на вызов. Вскоре к подъезду подкатили «жигули» седьмой модели. Девушка села в салон и попросила отвезти ее в другой микрорайон.

За рулем машины по вызову находился житель поселка Кадошкино Иван Фомин. В пути он начал оказывать пассажирке определенные знаки внимания, пытался ее разговорить, интересовался, какую музыку она любит и т.д. Однако клиентка не горела желанием беседовать с таксистом и ограничивалась односложными ответами. Но у парня гормоны, судя по всему, разыгрались до неуправляемости. Он направил авто в безлюдный гаражный массив по улице Транспортной, вместо того чтобы ехать на Химмаш. Клиентка поняла, что ничего хорошего ее не ждет, а потому предусмотрительно отправила с помощью мобильного телефона сообщение родственникам о происходящем.

Близкие в свою очередь позвонили в полицию и рассказали о возможном преступлении.

Таксист остановил «семерку» около одного из гаражей и в салоне накинулся на пассажирку. Силой и угрозами он заставил девушку удовлетворить его сексуальные устремления. Тем временем полицейские по мобильному телефону вычислили местонахождение девушки. Туда был срочно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саранску, который патрулировал этот участок. Полицейские взяли таксиста на месте преступления.

Следственным комитетом по РМ в отношении жителя Кадошкина возбуждено два уголовных дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».