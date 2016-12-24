В Октябрьском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 26-летнего водителя «Яндекс. Такси» Ивана Фомина. Парень обвиняется в преступлении, вызвавшем особенно бурную реакцию у республиканской общественности. В июле этого года он подвозил клиентку до дома и по дороге ее изнасиловал. С учетом обвинений в половых преступлениях процесс по делу носит закрытый характер. Однако журналистам удалось задать несколько вопросов подсудимому перед началом судебного заседания. Стоит сказать, что Иван Фомин совсем не возражал против общения с прессой и ответил на все интересующие вопросы.
- Иван, вы признаете вину?
- Да, признаю полностью.
- Как давно вы работаете в такси?
- Всего неделю, ездил на своей «семерке». Раньше шабашил на стройке.
- Вы живете в Кадошкине?
- Да, я живу там с родителями.
- Почему ездили таксовать в Саранск?
- В Кадошкине все места заняты, приходилось таксовать в столице Мордовии. Работа нашлась в «Яндекс. Такси». После работы я уезжал обратно в район.
- Как произошло, что вы набросились на девушку?
- Я просто хотел с ней познакомиться. Пытался поговорить, у меня было много проблем в жизни, хотел открыть ей душу, но она не желала общаться. Видимо, у нее было неважное настроение. Она повела себя грубо.
- Что именно она вам сказала?
- Замолчи и вези меня до дома. Меня вывело это из себя…
- Вам девушку не жалко было, она кричала?
- Да не кричала она.
- У вас были длительные отношения с девушками?
- Смотря что считать длительными, ну полгода где-то встречался.
- Как бы вы отнеслись к тому, что ваша девушка подверглась сексуальному насилию?
- Не положительно, это точно.
- На какое наказание рассчитываете?
- Условно навряд ли мне дадут, лет 5 было бы нормально, - улыбаясь, отвечает Фомин. - Раньше я уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести.
- Как вы видите свою дальнейшую жизнь?
- Если отсижу, постараюсь устроиться на хорошую работу. В тюрьме мне доходчиво объяснили, что так делать нельзя, поэтому постараюсь измениться.
- У вас есть шанс сказать какие-то слова жертве через газету. Может быть, хотите извиниться?
- Да, я хочу перед ней извиниться. Я очень переживаю за нее, как она там...
Опасная поездка
Сексуальное нападение на 26-летнюю жительницу Саранска произошло в ночь на 7 июля. Молодая девушка засиделась допоздна в гостях у родственников на Юго-Западе и решила добираться до дома на Химмаше на такси. Гостья воспользовалась популярным приложением для смартфонов и вызвала машину через него. Как и в традиционных службах с диспетчерами, здесь приходит сообщение с указанием номера и марки авто, которое подъедет на вызов. Вскоре к подъезду подкатили «жигули» седьмой модели. Девушка села в салон и попросила отвезти ее в другой микрорайон.
За рулем машины по вызову находился житель поселка Кадошкино Иван Фомин. В пути он начал оказывать пассажирке определенные знаки внимания, пытался ее разговорить, интересовался, какую музыку она любит и т.д. Однако клиентка не горела желанием беседовать с таксистом и ограничивалась односложными ответами. Но у парня гормоны, судя по всему, разыгрались до неуправляемости. Он направил авто в безлюдный гаражный массив по улице Транспортной, вместо того чтобы ехать на Химмаш. Клиентка поняла, что ничего хорошего ее не ждет, а потому предусмотрительно отправила с помощью мобильного телефона сообщение родственникам о происходящем.
Близкие в свою очередь позвонили в полицию и рассказали о возможном преступлении.
Таксист остановил «семерку» около одного из гаражей и в салоне накинулся на пассажирку. Силой и угрозами он заставил девушку удовлетворить его сексуальные устремления. Тем временем полицейские по мобильному телефону вычислили местонахождение девушки. Туда был срочно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Саранску, который патрулировал этот участок. Полицейские взяли таксиста на месте преступления.
Следственным комитетом по РМ в отношении жителя Кадошкина возбуждено два уголовных дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».