«Не смогла отличить порядочного человека от мошенника!»

Над этой историей можно было бы посмеяться, если бы она не была такой грустной. Сами посудите, женщина, всю жизнь проработавшая в системе МВД в Санкт-Петербурге, утверждает, что при покупке квартиры ее обманули саранские риэлторы. Сейчас она удивляется своей неосмотрительности, а риэлторы утверждают, что сами пострадали от ветерана. Впрочем, в оправдание Зинаиды Андреевой можно привести тот факт, что некоторое время назад она перенесла инсульт и практически лишилась возможности самостоятельно передвигаться.

Взял аванс, но возвращать не хочет

- Некоторое время назад я решила переехать из Санкт-Петербурга к себе на родину в Мордовию, - рассказывает Зинаида Андреева. - Муж у меня умер, детей у нас не было, вот я и подумала, что на старости лет лучше вернуться в Мордовию. Родилась-то я в Подмосковье, но потом переехала с родителями в Явас. А затем вышла замуж и уехала в Санкт-Петербург. И вот пару месяцев назад я решила продать свою квартиру в Северной столице и купить жилье здесь. Через интернет познакомилась с местным риэлтором Олегом. Как только я продала свою квартиру в Петербурге, этот человек сказал мне, что я могу смело приезжать в Мордовию, он уже нашел для меня квартиру. Я наняла две грузовые машины, чтобы перевезти все свое имущество в Мордовию. Олег встретил меня в Рузаевке. Он сразу повез меня на Светотехстрой смотреть квартиру, которую он подобрал. Правда, он предупредил меня, что оттуда еще не съехал мужчина, который ее снимает. Жилье оказалось гостиничного типа. Я раньше таких даже не видела. Эта квартира не очень мне понравилась, но я все равно решила ее купить. Однако мужчина, который жил там, еще не выехал. И получилось так, что жить мне и моей сиделке негде. Я ведь передвигаюсь только на коляске. Несколько лет назад я перенесла инсульт и с тех пор нуждаюсь в постоянном уходе. Он это прекрасно знал. Я сама ему об этом сказала, когда мы только договаривались о сотрудничестве. Кстати, он сказал мне, что некоторое время назад сам работал в полиции. Наверное, потому я и прониклась к нему таким доверием. Олег сказал, что на какое-то время поселит нас в частном доме в Рузаевке. Кстати, этот дом он мне тоже предлагал купить, но я отказалась, потому что там даже провода свисали. Я еще спросила у хозяйки, как она тут живет, ведь в любой момент может произойти замыкание электропроводки.

Утром Олег снова приехал за нами, сказал, что нашел еще несколько вариантов для меня. Он сказал, что нам необходимо заключить с ним договор, и попросил передать ему двадцать пять тысяч рублей. Олег пояснил, что это - аванс, и если сделка не состоится, то он мне эти деньги вернет. Мои вещи, которые я привезла из Питера, он разрешил оставить у него в гараже, но взял с меня за это пять тысяч рублей. Потом он целый день возил меня по городу. Я уже решила, что куплю ту квартиру на Светотехстрое, но выяснилось, что мужчина, который ее снимает, отказался оттуда выезжать. Тогда Олег сказал, что найдет для нас съемное жилье на то время, пока не появится подходящий вариант для покупки. В общем, он нашел для нас квартиру на улице Солнечной на десятом этаже.

Олег сначала долго скандалил с хозяином, а потом попросил у меня пять тысяч рублей. Я ему отдала. Через некоторое время Олег сообщил, что из Зубовой Поляны приезжают хозяева той квартиры и необходимо оформить сделку. Мы поехали в банк. В банке Олег сразу забрал у меня все документы, карту, на которой лежали деньги, и попросил продиктовать ему ПИН-код. Он проверил, есть ли на моей карте деньги, а потом вместе с хозяевами квартиры отправился к оператору. Но ему сообщили, что в банке на данный момент нет нужной суммы. К тому же сотрудница банка сказала, что предварительно сделку должна проверить служба безопасности банка. Но, пока шла проверка, мне на телефон пришло сообщение от банка о необходимости остерегаться мошенников. Правда, я смогла прочитать это сообщение, только когда снова вернулась на съемную квартиру. Сделка в тот день не состоялась, банк отказался переводить деньги. Сейчас я думаю, что это очень хорошо. Потому что он ведь знал ПИН-код моей карты, мог потом через интернет все деньги у меня украсть. А когда я прочитала это сообщение, сразу позвонила в банк, они сказали, что заблокируют мою карту, чтобы никто не смог ею воспользоваться.

Тем временем пришел хозяин квартиры, где мы жили с сиделкой, и начал нас выгонять. Но он сказал, что честный человек и не хочет меня обманывать. Он вернул мне три тысячи рублей из тех пяти, что я несколько дней назад давала Олегу. Ведь мы прожили в этой квартире всего несколько дней. Хозяин сказал, что Олег просил его ни в коем случае не возвращать мне деньги, и попросил, чтобы я не говорила риэлтору о том, что он их мне вернул. После этого Олег снова отвез нас в Рузаевку в тот же дом, где мы уже были.

Потом он еще раз возил меня в город смотреть квартиры, которые мне не подходили. Там нужно было делать ремонт, а я же не могу этим заниматься. А та квартира на Светотехстрое, которую я уже хотела купить, зависла. Жилец просто отказался уходить оттуда, и хозяева уехали к себе в Зубову Поляну. Потом он предложил мне купить однокомнатную квартиру на Юго-Западе за два миллиона, но я не согласилась. Через пару дней Олег сказал, что я должна забрать все свои вещи из его гаража, потому что его отец больше не разрешает хранить их там. Я тогда подумала, что у меня ведь сиделка была из Краснослободска, и решила, что нелишне будет поискать какие-то варианты с жильем в этом городе. И там мне нашли квартиру очень быстро. Я позвонила Олегу и сказала, что уезжаю в Краснослободск. Он дал мне водителя, чтобы отвезти вещи, и сказал, что я должна ему еще пятнадцать тысяч рублей. Я удивилась, сказала ему, что он мне еще не вернул двадцать пять тысяч, которые я заплатила в качестве аванса. Ведь сделка сорвалась не по моей вине, они же так и не смогли выселить человека, который снимал эту квартиру. Но он сказал, что передал эти деньги хозяину квартиры. Я поинтересовалась, за что я должна ему еще пятнадцать тысяч. Он сказал, что пять тысяч я должна за пользование его гаражом, еще пять тысяч за то, что он снял нам квартиру, и пять тысяч за то, что он возил и содержал меня и сиделку.

Знаете, я потом интересовалась, оказывается, в Мордовии гараж можно снять за две тысячи в месяц. А я хранила свои вещи в его гараже не больше двух недель, но он взял с меня пять тысяч рублей. Олег сказал, что, когда я поеду с вещами в Краснослободск, мне нужно будет остановиться на Пензятском посту, что он там будет меня ждать. Сказал, что напишет расписку и передаст ее мне, а я должна передать ему пятнадцать тысяч рублей. И вот когда мы с водителем ехали, я попросила его объехать этот пост, потому что не хотела вообще видеть этого Олега. Водитель объехал этот пост, но Олег все быстро понял и погнался за нами. По дороге он звонил мне и требовал остановиться, сказал, что едет не один. Ну тогда я попросила водителя остановиться и отдала ему пятнадцать тысяч. А он отдал мне расписку, которая заканчивалась словами: «Претензий не имею, желаю здоровья!». Разве это не издевательство?!

В итоге я купила квартиру в пригороде Краснослободска, а Олег так и не вернул мне двадцать пять тысяч, которые я заплатила ему в качестве аванса, и еще пятнадцать тысяч у меня забрал. Знаете, я почти всю жизнь проработала в МВД, служила в БХСС, до этого работала в колонии, была начальником оперчасти, но в результате не смогла отличить порядочного человека от мошенника. А недавно Олег прислал мне смс-сообщение. В нем говорилось: «Я снова стал хорошим, если надумаете купить квартиру, я подберу для вас несколько вариантов». Вот так!

- Сочините интересную статью, а я потом в суд на вас подам и отсужу четыреста тысяч! - риэлтор Олег как будто не удивился звонку корреспондента «ВС» и его вопросу о сорока тысячах рублей, которые он получил от Зинаиды Андреевой. Правда, потом мужчина перезвонил сам и пояснил, что все документы у него в порядке и никаких денег он женщине не должен.

- А что касается цены за аренду гаража, то это мое право собственника, за сколько его сдавать! - заявил риэлтор. Ну, с точки зрения закона спорить с этим очень трудно.

«Отдам деньги, когда продам квартиру!»

Впрочем, одним только знакомством с риэлтором Олегом квартирные приключения Зинаиды Андреевой в Мордовии не закончились.

- Параллельно я общалась с еще одной сотрудницей агентства недвижимости, - продолжает женщина. - Ее зовут Светлана. Так вот она тоже занималась поиском квартиры для меня. Она взяла у меня пятьдесят тысяч рублей. Как-то мы приехали смотреть одну квартиру в Саранске. Но она мне очень не понравилась. Я сказала, что не буду покупать эту квартиру, и попросила вернуть мне деньги. Тогда Светлана и еще какой-то большой мужчина начали снимать меня на камеру. Часть денег она мне потом все же вернула. А насчет остальной суммы сказала, что вернет ее, когда продаст квартиру. Но когда это будет и будет ли вообще - неизвестно!

«Там наверху люди ходят!»

Впрочем, по словам сотрудников агентства недвижимости, которые контактировали с Зинаидой Андреевой, в ее истории не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

- Она вышла на меня через мою подругу, когда сама еще находилась в Санкт-Петербурге, - рассказывает риэлтор Светлана. - Подруга попросила меня помочь ей, поскольку она - инвалид. Когда она приехала в Мордовию, мы заключили с ней официальный договор, в котором подробно прописаны наши обязательства. В рамках этого договора она внесла аванс. Я нашла ей квартиру в Саранске на улице Гагарина. Она посмотрела эту квартиру и въехала в нее еще до официального заключения договора купли-продажи. Хозяйке жилья пришлось в срочном порядке выписать оттуда квартирантов, чтобы Зинаида Андреева могла сразу въехать. Я лично занималась наведением порядка в этой квартире и вместе с моим мужем помогала ей перевезти вещи. Делала это только из уважения к ее жизненной ситуации. Однако в день заключения сделки она отказалась от покупки этой квартиры. Так и сказала: «Там наверху люди ходят!». Я пыталась ей объяснить, что это многоквартирный дом, и если она хочет тишины, ей нужно купить частный дом. Понимаете, она общалась с нами так, как будто мы - пешки. В итоге она отказалась от сделки. Я вернула ей часть денег, а насчет остальной суммы сказала, что верну ее после продажи квартиры. Хотя согласно договору, который мы с ней заключили, я вообще не должна возвращать ей деньги. Но я верующий человек и не собираюсь на ней наживаться. Просто уже после того, как она въехала в эту квартиру, мне пришлось отказать трем клиентам в ее приобретении. Она же сейчас просто пытается опорочить меня!

Р.S. Сейчас Зинаида Андреева находится в Саранске в госпитале МВД. По ее словам, после ситуации с покупкой квартиры у нее серьезно ухудшилось здоровье. Когда этот материал уже готовился в печать, женщина сообщила, что обратилась с официальным заявлением в правоохранительные органы. «ВС» будет следить за развитием событий.

Андрей ЕЛИСТРАТОВ



