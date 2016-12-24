АрестоВАТТь

27 сентября в Ленинском районном суде избирали меру пресечения генеральному директору фирмы «Ватт-Энергосбыт» 56-летней Ирине Медведевой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи МВД считают, что на протяжении полутора лет энергосбытовая компания предоставляла в Министерство энергетики и тарифной политики РМ недостоверные данные о хозяйственной деятельности. Это повлияло на утверждение завышенных тарифов на электроэнергию, и население было вынуждено переплачивать. Пока ущерб по делу составил более 1 миллиона рублей, но не исключено, что в ходе дальнейшего следствия сумма может многократно возрасти.





«Снимите с меня наручники»

Ирину Медведеву завели в суд два оперативника из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. Женщину вели под руки как опасную преступницу, как будто она может вырваться и сигануть от полицейских. Запястья генерального директора «Ватт-Энергосбыт» были закованы в наручники. Сутки женщина провела в изоляторе временного содержания. «Где мой адвокат? Я хочу ознакомиться с делом», - требовала у полицейских Медведева. «Ваш адвокат скоро будет. Придет, тогда и ознакомитесь», - ответил один из оперативников.

В тесном коридоре Ленинского суда было не протолкнуться, помимо представителей республиканских СМИ поддержать Ирину Алексеевну пришли около трех десятков человек - родственники и подчиненные. Пришли ли сотрудники «Ватт» в суд по собственной инициативе или в соответствии с пожеланиями руководительницы, остается только догадываться. Сразу вспоминается заседание об избрании меры пресечения главному почтовику Мордовии Ивану Героеву - на заседание тогда пришел полный зал сотрудников почты. Начальника УФПС по РМ все равно арестовали, невзирая на столь массированную поддержку, а когда дело дошло до судебного разбирательства, поддержать Ивана Михайловича в суд приходили всего два-три родственника. Много ли желающих найдется поддержать Медведеву, когда судебные слушания пойдут своим чередом?

Некоторые товарищи из группы поддержки вели себя очень агрессивно по отношению к представителям прессы: «Сбежались, шакалы! Что вам здесь нужно?» - шипел на журналистов лысоватый мужчина с клюшкой. Как оказалось, свою злобу на представителей прессы изливал супруг Ирины Алексеевны. Еще одна мадам, увидев, что журналисты снимают «энергетическую директрису», завила оперативникам: «Я хочу встать перед камерой, чтобы ее не снимали! Кошмар! Что творится!».

Вскоре полицейские завели Ирину Медведеву в зал заседаний и попросили зайти в клетку для подсудимых. «Нет, я туда не пойду», - заявила женщина и уселась на место для конвоиров перед клеткой. «Снимите с меня наручники», - попросила она. Однако полицейские делать этого не спешили. «Вы хотите, чтобы журналисты сняли, как вы с меня наручники снимают?» - спросила Медведева.

Через пару минут в зале суда появился адвокат Александр Амелин. Защитник известен по многим делам, где подсудимыми выступали члены организованных преступных группировок города. «Да снимите уже с нее наручники», - попросил адвокат. Наконец руки женщины освободили от металлических браслетов. Медведева пересела на лавку рядом с защитником и еще долго потирала запястья, затекшие от наручников.

Тем временем небольшой зал судебного заседания заполнился до отказа. «Вы перестарались с группой поддержки», - обратился к адвокату следователь. «Ну а что делать, - развел руками защитник. - Люди сами изъявили желание».

«Задержана 26 сентября в 8.20»

В зале суда появилась председательствующая и сразу же перешла к делу, начав с установления личности обвиняемой.

- Родилась 2 июня 1961 года в Саранске, проживаю там же по улице Комарова. Образование высшее. Работаю генеральным директором ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт». Замужем, несовершеннолетних детей и иждивенцев не имею. У меня престарелые родители, которые нуждаются в помощи. Ранее не судима. Задержана была 26 сентября в 8.20.

- Состояние вашего здоровья? - спрашивает судья.

- Удовлетворительное. У меня масса хронических заболеваний, все даже и не перечислю. Давление то и дело скачет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом…

- На учете в медицинском учреждении состоите?

- На учете не состою, но врачей посещаю регулярно.

После того как все вопросы по установлению личности были исчерпаны, Медведева и ее адвокат просили суд дать им время на ознакомление с материалами дела и ходатайством следователя. Суд объявил перерыв на полчаса, всех, кроме Медведевой, адвоката и оперативников, попросили покинуть зал.

Ознакомление с делом вместо 30 минут продлилось почти час. Заседание возобновилось с очередного ходатайства адвоката о приобщении к делу положительных характеристик и наград Ирины Медведевой. Руководитель «Ватт-Электросбыта» была награждена благодарностями Главы РМ, мэра Саранска, министра энергетики РФ, председателя правления РАО ЕЭС Чубайса за успехи в области энергетики. Есть благодарности от Олимпийского комитета России, от епархии за строительство часовни в Ардатовском районе. Ирина Медведева имеет звание «Ветеран труда».

«Ущерб по делу составил более 1 миллиона рублей»

Суд предоставил слово представителю МВД по РМ старшему следователю Александру Кудряшову. Он просил суд избрать Медведевой меру пресечения в виде домашнего ареста и обосновал это следующим образом: «Уголовное дело возбуждено 23 августа СЧ СУ МВД по Республике Мордовия по статье «Мошенничество в особо крупном размере. Из материалов уголовного дела следует, что с 30 апреля 2015-го по 1 января 2017 года генеральный директор и учредитель «Электросбытовой компании «Ватт-Электросбыт» Ирина Медведева и неустановленные лица незаконно обогатились за счет средств потребителей электрической энергии.

Выразилось это в том, что «Ватт-Электросбыт» предоставил в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности. Это повлекло необоснованное завышение сбытовой надбавки на потребляемую электроэнергию. В итоге у филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» были похищены 734 тысячи рублей, а у «СаранскТепло-Транс» 323 тысячи рублей, всего - 1 миллион 57 тысяч рублей.

Медведева была задержана 26 сентября, на следующий день ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Виновной руководитель «Ватт-Электросбыт» себя не признала. Причастность Медведевой полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно: показаниями представителя потерпевших, свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, заключением экспертизы по экономической обоснованности размера сбытовой надбавки «Электросбытовой компании «Ватт-Электросбыт» на 2015 и 2016 годы».

За счет населения покупались недвижимость в Сочи и дорогие иномарки?

Попытаемся объяснить, что имеют в виду правоохранители. У следствия есть основания полагать, что «Ватт-Электросбыт» выдал кредиты на 54 миллиона рублей своим людям, родственникам на покупку недвижимости, дорогих машин, открытие различных фирм. Кроме того, по мнению следствия, на один из таких кредитов «Ватта» был построен дом на берегу Черного моря в Сочи. Казалось бы, частная фирма выдает кредиты кому захочет, и какое дело до этого правоохранительным органам? Но «Ватт-Электросбыт» все эти кредиты записывал в дебиторскую задолженность, тогда как должен был указывать как финансовые вложения. И именно дебиторская задолженность использовалась предприятием в обоснование завышенных тарифов на электроэнергию.

Медведева в суде возражала, мол, «Ватт-Электросбыт» самостоятельно тарифы не устанавливает, а делает это Министерство энергетики РМ. Права здесь Ирина Алексеевна, тарифы устанавливает не ее фирма, а министерство. Однако, по мнению следствия, махинация заключалась в том, что «Ватт» специально раздал многомиллионные кредиты, чтобы у фирмы образовалась искусственная дебиторская задолженность. Это позволило организации обратиться в Министерство энергетики РМ с документами, обосновывающими повышение тарифов. Проще говоря, в «Ватте» заявили: «Нам должны десятки миллионов рублей, денег нет, а значит, тарифы нужно повышать».

Министерство энергетики РМ к этому вопросу подошло формально. Дебиторская задолженность есть, значит, основания для повышения тарифа имеются. Чиновники одобрили увеличение платы за электроэнергию и тем самым дали зеленый свет для этой махинации. Позже представители министерства объяснили правоохранителям, что руководство «Ватт-Электросбыт» ввело их в заблуждение своей липовой дебиторской задолженностью. Если бы они знали, как дело обстоит на самом деле, то никогда бы не утвердили повышения тарифов.

«Медведева может скрыться и угрожает свидетелям»

«Обвиняемая, находясь на свободе, может скрыться, в том числе за границей, от следствия или суда, поскольку у нее есть загранпаспорт и материальные возможности, - продолжил в суде речь следователь Александр Кудряшов. - Кроме того, Медведева может продолжить заниматься преступной деятельностью либо угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства по уголовному делу.

У следствия имеются достаточные основания полагать, что обвиняемая может угрожать свидетелям и участникам уголовного судопроизводства. Эти обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Петурова, Моисеева, Денисовой, сотрудников Министерства энергетики РМ, а также результатами оперативно-разыскной деятельности, из которых следует, что Медведева склоняет к отказу от дачи показаний и высказывает в адрес свидетелей угрозы. Также Медведева предоставляет свидетелям адвокатов, в которых они не нуждаются.

Помимо этого, большинство свидетелей, в том числе еще не допрошенные по данному уголовному делу, хорошо знакомы Медведевой, с некоторыми она продолжительное время работает в «Ватт-Электросбыт» и является их руководителем. Медведева может воздействовать на свидетелей, для того чтобы они изменили показания в ее пользу, а еще не допрошенных свидетелей склонить к отказу от дачи показаний. Помимо того, она может уничтожить доказательства, о которых предварительному следствию до настоящего времени неизвестно, поскольку за время расследования изъяты не все интересующие следствие документы, а также не установлен полный круг потерпевших, которым данным преступлением причинен имущественный вред.

Кто еще является потерпевшим, кто переплатил по завышенным тарифам по делу, скажет эксперт. Дело непростое, связанное с тарифами и сбытовой надбавкой. Каждый человек не сможет подсчитать, насколько его обманули в платежке. Для этого есть специальные эксперты в этой области. Им мы такие вопросы и задаем. Экспертиза эта очень сложная, в Мордовии таких исследований вообще никто не проводит. Очевидно, что экспертизу нужно будет делать в другом регионе. Только эксперты выяснят, у скольких людей будет еще выявлена переплата, а значит, они также будут признаны потерпевшими».

«Берегите свое здоровье»

- У вас есть сведения, что у Медведевой являются финансовые возможности, которые позволят ей скрыться? - спрашивает у следователя адвокат.

- По счетам Медведевой сведения еще не получены, у нее и родственников есть имущество, которое она может продать.

- Ну и сколько у нее сейчас денег, вам известно?

- Достаточно, чтобы скрыться.

- А куда она может скрыться, есть ли у вас данные, что у нее имеется недвижимость в других городах?

- Проверяем.

- Вы указываете, что Медведева угрожала свидетелям. В каких материалах это содержится? (На задних рядах послышался недовольный шепот. Судья отреагировала на него так: «Все, кто находится на заднем ряду, встаньте и покиньте зал, не нарушайте порядок заседания». Соответственно, группа поддержки Медведевой заметно редеет.)

- В материалах дела все это содержится, вы, видимо, невнимательно знакомились с делом. В материалах дела есть фраза Медведевой, обращенная к подчиненным: «Не подписывайте ничего, ходите с адвокатом».

- Какие угрозы высказывались Медведевой?

- В материалах это все есть, подчинённым говорила: «Берегите свое здоровье».

- Вы считаете, это угроза?

- Это прямая угроза, которая говорит о том, чтобы люди опасались и больше не давали никаких показаний.

- А как Медведева заставляла свидетелей ходить на допрос с адвокатом? Разве плохо, когда человек идет на допрос с адвокатом?

- Свидетели - ее подчиненные, находились в зависимом положении, начальница сказала - пойдете с адвокатом, они не посмели возражать. Потом Медведева выясняла у подчиненных, о чем спрашивал следователь. Тех, кто отказывался давать показания, она хвалила.

Я согласен, что ходить с адвокатом на допрос - это хорошо, другой вопрос - кто за него платит. А, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Например, свидетель Моисеев сначала давал показания, а потом с адвокатом отказывается их давать, ссылаясь на конституционное право. Кто платил за адвоката, он не знает.

- Почему вы считаете, что Медведеву нужно поместить под домашний арест, чтобы она ни с кем не общалась?

- Я уже пояснил, что свидетели - это ее подчиненные, которые зависят от своего начальника Ирины Алексеевны. Если не взять ее под домашний арест, она продолжит оказывать давление на свидетелей.

«Из меня хотели сделать Евгению Васильеву местного значения»

- Я предоставляла сотрудникам адвокатов, это говорит только о том, что я заботилась об их юридической поддержке, - объясняет Медведева. - Обвинений, которые вы предъявляете, я не поддерживаю.

- Ваша позиция по ходатайству следователя о домашнем аресте? - спрашивает обвиняемую судья.

- Прежде всего хочу сказать, что не понимаю сути происходящего. Я не понимаю, как я могла влиять на тарифы, которые утверждает Министерство энергетики РМ. 22 сентября меня и сотрудников опрашивали 15 часов, весь персонал был в шоке. На меня оказывалось давление, мне предлагали подписать, что я что-то незаконно сделала. Из меня хотели сделать Евгению Васильеву (фигурант известного дела «Оборонсервиса» - прим. ред.) местного значения.

Что касается угроз, которые я якобы высказывала, не могу с этим согласиться. Сотрудники МВД пытались убедить, что подчиненные давно меня сдали. Когда попросила показать документы, мне сказали, что это тайна следствия. Я вышла после допроса и сказала подчиненным: «Если про вас будут говорить, что я про вас тоже все рассказала, не верьте. Этого не было. Я всем пожелала здоровья, и все. Я вообще никому никогда не угрожаю, в зале сейчас сидит мой персонал, он это подтвердит. У меня со всеми хорошие отношения. Никто не может сказать, что я кричала на свидетелей. В каком контексте вы все это записали и то, что вам ребята под давлением рассказали, это уже другой вопрос. Обсуждать вопросы, которые связаны со следствием, с подчиненными я имею право. Позиция такая - я противоправных деяний не совершала, никаких тарифов не завышала.

«Жить можно только тем, до кого вам не добраться!»

- Свою причастность признаете? - спрашивает Медведеву судья.

- Нет, конечно. Никуда скрываться не собираюсь. Куда я побегу? От семьи, от сына, от престарелых родителей? У меня ни намерений, ни желаний таких нет. Все, что я хочу, - это спокойно работать. У нас есть должностные инструкции, по которым мы работаем, а нам инкриминируют это как роли в преступлении. Меня обвиняют в том, что я даю какие-то указания. Я генеральный директор, давать указания - это моя работа. Защищать свой персонал я обязана, хотите вы этого или нет.

Нам уже жить нельзя, все прослушали, все записали. Материальную помощь оказывать людям нельзя, давать займы людям, когда они болеют, нельзя. У человека астма, он живет на первом этаже в сырой квартире, почему я не могу ему помочь? Жить нельзя на этом белом свете, можно только тем, до кого вам не добраться!

Заявление на Медведеву написали представители

«Т Плюс» и «СаранскТеплотранса»

Далее судья изучила представленные следователем материалы дела. В них имеются два заявления о привлечении к уголовной ответственности от потерпевших представителей компаний «Т Плюс» и «СаранскТеплотранс». Они считают, что им причинен ущерб завышенными тарифами на электроэнергию фирмой «Ватт-Электросбыт». Потерпевшие признаны гражданскими истцами.

Периодически судья зачитывала из материалов дела некоторые любопытные фразы. Вот, например, как напутствовала подчиненных Медведева перед допросом полицейскими: «Не бойся их, ты сидишь и боишься, поэтому на тебя и наседают!».

В материалах дела фигурирует, что на займы, выданные фирмой «Ватт-Электросбыт», покупались дорогие автомобили, земельные участки, недвижимость. В частности, следствие полагает, что это могли быть жилье и земельные участки в Сочи, проектные работы на строительство гостиницы в Лазаревском районе города-курорта.

Под домашний арест до 25 ноября

Суд изучил представленные материалы, выслушал участников процесса и пришел к выводу, что ходатайство о домашнем аресте подлежит удовлетворению. Избирая меру пресечения, суд учел, что Медведева обвиняется в совершении умышленного тяжкого преступления, все участники преступления и свидетели, с которыми она имела контакты, пока не установлены, не все вещественные доказательства изъяты, поэтому в случае избрания более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, она может уничтожить предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Также она может угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства.

Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Медведевой избрана по 25 ноября. Под домашним арестом директору фирмы запрещено выходить за пределы жилища без разрешения следователя; общаться с кем-либо, кроме членов семьи, близких родственников и защитника; получать и отправлять корреспонденцию; использовать средства связи и интернет.

После завершения судебного заседания сотрудники «Ватта» и родственники выстроились в очередь и стали по одному подходить к Ирине Медведевой. Обнимали, целовали, как будто завтра руководительницу отправляют в колонию на длительный срок. «Держитесь, Ирина Алексеевна! Все будет хорошо. Мы вас ждем!».

Алексей НИКОЛАЕВ



