В Саранске сожители сутки пили рядом с телом убитого собутыльника

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по статье «Убийство» против 49-летнего жителя Саранска. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как поясняют в ведомстве, днем 2 октября 2017 в квартире дома по улице Войнова с множественными ножевыми ранениями в области грудной клетки было обнаружено тело 48-летнего жителя Саранска. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний хозяин квартиры. По версии следствия, несколькими днями ранее к подозреваемому в гости пришел знакомый. Мужчины, а также сожительница хозяина квартиры стали распивать спиртное. В ходе застолья гость оскорбил женщину. За нее вступился сожитель - ударил наглеца сначала табуреткой по голове, а затем нанес несколько ударов ножом. Потерпевший упал на пол кухни и через некоторое время скончался, а сожители продолжили распивать спиртное. О произошедшем преступлении его виновник сообщил в правоохранительные органы спустя почти сутки.

В ходе осмотра места происшествия следователем СК обнаружены и изъяты несколько кухонных ножей, по которым назначены необходимые судебные экспертизы.

Как подчеркивают в СКР, в настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.