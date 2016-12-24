В Саранске сожители сутки пили рядом с телом убитого собутыльника

«Обвинения в мой адрес - это какой-то бред»
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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по статье «Убийство» против 49-летнего жителя Саранска. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Как поясняют в ведомстве, днем 2 октября 2017 в квартире дома по улице Войнова с множественными ножевыми ранениями в области грудной клетки было обнаружено тело 48-летнего жителя Саранска. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний хозяин квартиры. По версии следствия, несколькими днями ранее к подозреваемому в гости пришел знакомый. Мужчины, а также сожительница хозяина квартиры стали распивать спиртное. В ходе застолья гость оскорбил женщину. За нее вступился сожитель - ударил наглеца сначала табуреткой по голове, а затем нанес несколько ударов ножом. Потерпевший упал на пол кухни и через некоторое время скончался, а сожители продолжили распивать спиртное. О произошедшем преступлении его виновник сообщил в правоохранительные органы спустя почти сутки.
В ходе осмотра места происшествия следователем СК обнаружены и изъяты несколько кухонных ножей, по которым назначены необходимые судебные экспертизы.
Как подчеркивают в СКР, в настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
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