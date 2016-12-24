В Саранске осуждены организаторы незаконных азартных игр

В Саранске осуждены члены преступной группы, занимавшейся организацией незаконных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следствием и судом установлено, что с августа 2015 по март 2016 года осужденные, действуя организованной группой, из корыстных побуждений незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Для этого в столице Мордовии и ближайших пригородах арендовались несколько помещений, подбирался необходимый персонал, в том числе охранники и водители. Созданные игорные заведения оборудовали игровыми автоматами.

Как подчеркивают в СКР, деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью и сплоченностью ее состава, роли всех членов группы были четко распределены. В целях обеспечения конспиративного общения членов организованной группы между собой, а также с посетителями, участники использовали мобильные телефоны с SIM-картами, зарегистрированными на сторонних лиц, не являющихся жителями Мордовии. Кроме того, незаконные игорные заведения были оборудованы системами видеонаблюдения.

Несмотря на принятые меры конспирации в результате мероприятий, проведенных следователями регионального управления СК России совместно с сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, в марте 2016 года противоправная деятельность преступной группы была пресечена.

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий по уголовному делу были изъяты 17 игровых автоматов, денежные средства, черновые записи, мобильные телефоны, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Согласно проведенным в рамках расследования компьютерно-техническим экспертизам доход участников организованной группы за последний месяц деятельности составил более 800 тысяч рублей.

Приговором суда двоим мужчинам, признанным виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, назначено наказание в виде 3 лет и 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно каждому со штрафом в размере 120 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, четырем жительницам республики, признанным виновными в незаконном проведении азартных игр, назначено наказание в виде штрафа в размере от 80 до 120 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.