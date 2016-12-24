Жительница Мордовии погибла после падения с пятого этажа

«Горячий прием» мэра
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Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту гибели 23-летней жительницы Мордовии. Девушка упала из окна пятого этажа в Ковылкино.
Как стало известно «ВС», в день трагедии погибшая вместе с подругами проводила время в увеселительном заведении. После того как компания вернулась домой, девушка подошла к окну и спрыгнула вниз. Травмы, полученные ей при падении, оказались несовместимы с жизнью. Она скончалась на месте. Проверку по факту смерти проводит Cледственный комитет. Пока не называются даже предварительные причины происшествия.
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