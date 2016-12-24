В Рузаевке прошло мероприятие, посвященное презентации книги о ветеранах боевых действий

Начальник Рузаевского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Андрей Малышев принял участие в городском мероприятии, посвященному презентации альманаха «Рузаевская лира №14» - живая летопись мужества».

В актовом зале детской школы искусств №1 города Рузаевки состоялась презентация 14-го номера альманаха, посвященного жителям Рузаевского района, воевавшим в «горячих точках». Организаторами мероприятия выступили управление культуры и централизованная библиотечная система Рузаевки. В зале присутствовали и выступали почетные гости, такие как председатель ассоциации ветеранов боевых действий ОВД МВД по Республике Мордовия Н.В. Колесник, член правления Мордовской региональной организации инвалидов войны в Афганистане Н.П. Русскин, председатель Рузаевского Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда, Вооружённых Сил и Правоохранительных органов, подполковник запаса Н.П. Мальчёнков и другие. Конечно же, среди приглашенных были и сами герои книги, о которых учениками школ написаны творческие работы. Речи гостей чередовались с награждениями учеников благодарственными письмами и грамотами, музыкальными номерами ребят и неустанно звучавшими словами благодарности в адрес тех, кто принимал участие в вооруженных конфликтах, кому не понаслышке знакомы слова Родина, честь, долг и верность.

Андрей Викторович в своем выступлении отметил, что книга представляет собой уникальное издание, содержащее ценные сведения о ветеранах боевых действий, о их подвигах, в том числе о бывших и действующих сотрудниках Рузаевской транспортной полиции, таких как В.А. Марсов, А.В. Обухов, В.А. Овечкин, А.Н. Овчинников, Д.М. Егоров и других. Сделал также акцент на том, что издание имеет колоссальное значение в воспитании патриотизма в сердцах подрастающего поколения.



