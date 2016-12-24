Бывший главный казначей Мордовии приговорен к штрафу

Ленинский районный суд вынес приговор по делу бывшего руководителя Управления Федерального казначейства по РМ Виктора Кедрова. Напомним, он обвинялся в покушении на мошенничество.

По версии обвинения, Кедров потребовал от индивидуального предпринимателя один миллион рублей, обещая оказать содействие в получении гранта. Обвинение требовало отправить Виктора Кедрова в колонию на один год и восемь месяцев. Однако суд приговорил его к штрафу в 450 тысяч рублей.

- Я никому не желаю оказаться в той ситуации, в которой оказался я. Обжаловать приговор я не намерен, - прокомментировал решение суда Виктор Кедров.