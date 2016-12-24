Приговор по «лосиному делу»

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор 58-летнему бывшему директору Зубово-Полянского охотничьего хозяйства Владимиру Фокину. Он обвинялся в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Фокин, будучи руководителем государственного бюджетного учреждения, занижал количество животных, чтобы поживиться за счет левой охоты.

По мнению представителей следствия, по требованию Владимира Фокина подчиненные составляли липовые документы о количестве кабанов, пятнистых оленей и маралов, находящихся на территории охотничьего хозяйства в Пружанском вольере (в 8 км от поселка Умет). Затем эти сведения заносились в государственный охотхозяйственный реестр. Фиктивные отчеты представлялись в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии. Учитывая, что численность поголовья животных на территории охотничьего участка значительно уменьшилась, Фокин на бумаге решил приукрасить положение дел. Он пригрозил подчиненному увольнением, и сотрудник охотничьего хозяйства был вынужден внести в документы сведения о приплоде животных, которого в действительности не было. В Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики были поданы липовые сведения о приплоде 37 голов кабана и 15 голов оленей.

В связи с чем сильно уменьшилось реальное количество животных в Зубово-Полянском охотничьем хозяйстве, остается только догадываться. Можно предположить, что немало лосей и кабанов было убито во время незаконной охоты, на которую давал добро Фокин. Предположительно он разрешал охотиться в своем хозяйстве всем желающим, но официально путевки на отстрел животных не оформлял, при этом брал деньги с охотников себе в карман. Возможно, директор Зубово-Полянского охотничьего хозяйства мог устраивать и бесплатные сафари для знакомых.

После того как махинация с завышением количества животных в охотничьем хозяйстве вскрылась, Владимир Фокин уволился со своей должности. По материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ по РМ следователями СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Приговором суда Владимиру Фокину назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил.