Махинации начальника почты потянули на условный срок

Ленинский суд Саранска вынес приговор 39-летнему начальнику Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России» Сергею Чернецову. Он признан виновным в махинации, связанной с посредническими услугами в получении земельного участка, в присвоении денег при фиктивном трудоустройстве мертвых душ и служебном подлоге.

В суде уроженец села села Кергуды Ичалковского района свою вину признал в полном объеме. Ущерб - 156 тысяч рублей - почтовик возместил еще на стадии следствия и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Сергей Чернецов использовал отработанную бывшим шефом Иваном Героевым схему по трудоустройству мертвых душ. В марте 2015 года он дал указание подчиненным фиктивно трудоустроить на саранскую почту свою знакомую Ольгу Бояркину. Дама была принята на должность оператора связи в отделение связи № 13.

При трудоустройстве Чернецов предупредил знакомую: «На работу приходить не надо, правда, и деньги за фиктивное трудоустройство получать буду я, а тебе будет идти дополнительный стаж к пенсии». Изначально по указанию Чернецова Бояркину зачислили учеником оператора связи, а в октябре повысили до оператора связи. Дабы не привлекать особого внимания, работницу вскоре перевели в другое отделение связи на улице Большевистской, 31. При этом Чернецов распорядился поднять фиктивной сотруднице оклад. Прошло еще полгода, и карьера Бояркиной снова пошла в гору. Главный саранский почтовик издал приказ о назначении ее заместителем начальника отделения связи в поселке Николаевка - и снова с увеличением зарплаты.

Другой эпизод по делу Чернецова связан с покушением на мошенничество. В сентябре 2016 года Сергей Чернецов пообещал местному предпринимателю Федору Неяскину за 400 тысяч рублей помочь арендовать земельный участок около села Александровка Лямбирского района. Земля коммерсанту нужна была для размещения производственной базы, однако получить участок в аренду законным способом не получалось. Посодействовать обещал Чернецов.

Почтовик рассказал коммерсанту, что может дать взятку чиновнику в городской администрации. В частности, Чернецов называл Вячеслава Ревизова, тогда трудившегося вице-мэром Саранска. Но на самом деле никому ничего заносить он не собирался, а лишь позарился на деньги бизнесмена. Предприниматель понял, что почтовик что-то темнит, и, прежде чем согласиться на передачу денег, обратился в УФСБ РФ по РМ с заявлением. В дальнейшем в рамках оперативно-разыскного мероприятия Чернецов был задержан в момент передачи ему денег.

Начальник саранской почты признался следователю, что с тогдашним вице-мэром города знаком не был, а кинуть бизнесмена Неяскина якобы решил в отместку - тот когда-то обманул его с тендером на строительство общежития. По версии Чернецова, Неяскин попросил подыскать строительную организацию, которая может возвести общежитие на 600 мест. Чернецов нашел фирму, руководителем которой был его хороший знакомый. Компания согласилась участвовать в тендере, тем более что Неяскин уверял, что подряд на торгах достанется именно этой фирме. Однако победу на тендере одержала другая организация. Чернецов затаил обиду и, когда подвернулся случай, развел Неяскина на деньги. Правда, их он так и не получил, поскольку преступление было предотвращено оперативниками.

Назначая Чернецову наказание, суд учел, что вину он признал полностью, характеризуется положительно. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признал наличие двух детей 2006-го и 2017 годов рождения, активное способствование расследованию преступлений, добровольное возмещение ущерба.

В итоге суд признал Сергея Чернецова виновным в служебном подлоге, присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения, покушении на мошенничество в крупном размере и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком на тот же срок, со штрафом в доход государства в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал Чернецова встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, и без разрешения не изменять место постоянного жительства, а также трудоустроиться. Приговор в законную силу не вступил.