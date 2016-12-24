Кто «назначает» домкома?

Кто выбирает председателя домового комитета, ТСЖ и ТОС? Очень часто жители многоквартирных домов задаются этим вопросом и полагают, что на эту должность определенных людей «назначают» представители власти. Но согласно жилищному законодательству избрание домкома и выплата ему вознаграждения - исключительная компетенция собственников помещений в МКД. Только собственники дома могут определить человека, который будет представлять их интересы. Как выбрать председателя, как установить ему размер вознаграждения - об этом рассказал заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск - начальник Управления по вопросам городского хозяйства Александр Арянов.

«В современном жилищном законодательстве понятия «домком» не существует. Правильное название должности «руководителя дома» должно звучать следующим образом: председатель правления жилищного (жилищно-строительного) кооператива - в том случае, если в доме создан жилищный (жилищно-строительный) кооператив, председатель правления ТСЖ - если в доме создано товарищество собственников жилья (ТСЖ), председатель совета многоквартирного дома (МКД) - если в доме нет ни кооператива, ни ТСЖ», - рассказывает Александр Арянов.

В столице Мордовии наиболее распространенный вид самоуправления - совет многоквартирного дома. Совет МКД избирается на общем собрании из числа собственников помещений в данном доме, а уже из числа членов совета, также на общем собрании, собственники избирают председателя совета МКД. При проведении общего собрания в повестку дня должны быть включены сразу два вопроса: избрание совета МКД и избрание председателя совета МКД.

«Порядок проведения общего собрания установлен ст. 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. Инициатором могут выступить любой собственник, группа собственников и даже управляющая организация. Аналогично, то есть через проведение общего собрания, нужно действовать и при переизбрании председателя совета МКД. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов (количество голосов каждого собственника пропорционально площади его помещения, то есть чем больше квартира - тем больше голосов будет у собственника на собрании). Решение о переизбрании председателя будет считаться принятым в том случае, если за этот вопрос проголосует большинство собственников (более половины)», - поясняет Александр Арянов.

В помощь активным собственникам, изъявившим желание провести общее собрание, Минстроем России разработаны методические рекомендации по проведению общих собраний (приказ от 31.07.2014 № 411/пр) и требования к оформлению протоколов общих собраний (приказ от 25.12.2015 № 937/пр).

«В том случае, если в доме созданы ТСЖ или кооператив (которые по организационно-правовой форме являются некоммерческими организациями), избрание председателя происходит иначе. Во-первых, председатель может быть избран членами правления ТСЖ или кооператива на тот срок, который определен в уставе. Кроме того, в нем же должен быть изложен порядок избрания председателя как ТСЖ, так и кооператива. Поэтому, если вы решили переизбрать председателя, сначала необходимо заглянуть в устав организации. Во-вторых, если уставом предусмотрено, то председателя ТСЖ могут избрать члены товарищества на общем собрании. Данное общее собрание проводится по аналогии с общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, если иное не установлено разделом VI Жилищного кодекса Российской Федерации. Инициатором может выступить любой из членов ТСЖ. Отмечу, что для кооператива такой порядок не предусмотрен», - разъясняет заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск - начальник Управления по вопросам городского хозяйства Александр Арянов.

Зачастую собственники полагают, что зарплату управдому также устанавливает кто-то «сверху». Но это мнение ошибочно. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации (ч. 8.1 ст. 161.1) решение о выплате вознаграждения председателю совета многоквартирного дома принимается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты указанного вознаграждения, а также его размер. Таким образом, определение того, сколько платить председателю, - прерогатива собственников и никого другого. Тогда, когда собственники на общем собрании примут решение о выплате управдому фиксированной суммы с квартиры, в квитанциях за ЖКУ у всех квартир будет установлена одна и та же сумма. Если будет принято решение об установлении тарифа с одного квадратного метра, то, соответственно, оплата вознаграждения будет зависеть от занимаемой площади. За ТСЖ, в свою очередь, закреплено право установить размер и порядок выплаты вознаграждения на общем собрании членов ТСЖ.

«Обращаю внимание на то, что копии решений и протокола общего собрания подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление товарищества собственников жилья, кооператива не позднее чем через десять дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Указанные копии решений и протоколов в пятидневный срок направляются управляющей организацией, правлением ТСЖ, кооператива в Государственную жилищную инспекцию Республики Мордовия. Так как ТСЖ и кооператив являются юридическими лицами, копии протоколов общих собраний (протоколов заседаний правления) необходимо в течение трех рабочих дней представить в регистрирующий орган по месту нахождения ТСЖ (кооператива) для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц», - поясняет Александр Арянов.

Всю необходимую информацию о порядке проведения общего собрания, выбора или переизбрания председателя совета многоквартирного дома, ТСЖ или кооператива можно получить, обратившись за консультацией к специалистам Управления по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск (г. Саранск, ул. Советская, 34 - 105, тел. 47-58-29), управлений жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администраций Ленинского района (г. Саранск, ул. Пролетарская, 21, тел.: 47-21-28, 47-21-20), Октябрьского района (г. Саранск, ул. Гожувская, 40, тел.: 55-85-01, 55-08-66) и Пролетарского района (г. Саранск, ул. Коваленко, 20А, тел.: 76-09-61, 76-31-70).