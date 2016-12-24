Региональная мастерская идей некоммерческих организаций Мордовии

Если набрать в поисковике «миром правят…», то заботливый гугл подбросит «любовь, женщины, боги»… Но самый частый вариант ответа - деньги. Принято считать, что сегодня решение вопросов упирается именно и только в них.

С таким заявлением не согласятся некоммерческие организации. Они действуют в тех отраслях (наука, образование, здравоохранение, культура, искусство), где производятся блага и услуги, обладающие высоким уровнем затрат и низкими доходами (или даже отсутствием доходов). В этом и заключается важность некоммерческого сектора как необходимой части экономики. Но этим его роль не ограничивается. Производя товары и услуги, некоммерческий сектор насыщает рынок и создает инфраструктуру услуг для небогатой части общества. Кроме этого, некоммерческий сектор предлагает новые идеи (негосударственное образование, медицинское обслуживание, деятельность психологических служб и т.д.).

Беда одна: большинству российских некоммерческих организаций недостает профессионализма и навыков управления. Не выработаны эффективные способы взаимодействия некоммерческих организаций и госструктур управления и бизнеса. Отсутствует полноценная база подобных организаций.

В нашей республике эти проблемы активно решаются. С октября прошлого года Мордовской республиканской общественной организацией «Социологи Мордовии за гражданское общество» на базе Средне-Волжского института (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) в городе Саранске реализовывается проект «Региональная мастерская лидеров некоммерческих неправительственных организаций». Проект начал работать за счет средств господдержки, выделенных в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента России, и на основании конкурса, проведенного общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров».

Основная идея проекта - создание условий, способствующих формированию единой образовательной среды, которая позволит проанализировать опыт работы некоммерческих неправительственных организаций Мордовии и создаст новые возможности для дальнейшего развития некоммерческого сектора.

Все мероприятия имели исследовательскую и образовательную направленность, проходили конференции, освоены программа повышения квалификации, выпуск методических пособий. Рабочая группа социологов и юристов обобщила ценный опыт реализации социально значимых проектов и создала обширную базу инновационных идей некоммерческих неправительственных организаций региона. Идей, которые проверенно работают.

Сфера приложения инноваций обширна и многогранна. Это поддержка материнства и детства в республике; развитие молодежных движений, физическое, патриотическое и духовное воспитание; повышение качества жизни людей пожилого возраста, помощь малоимущим; развитие добровольческого движения; помощь детям-сиротам; экология, развитие городских и сельских территорий; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений; защита прав и свобод человека и гражданина.

Конкретных примеров успешного воплощения социальных проектов десятки. Например, благотворительный проект по сбору и распределению вещей «БлагоДарю», проведенный МРОО «Молодёжь Мордовии». Или акция «Свалкам - нет»; или состоявшийся Всероссийский молодежный форум «Россия наш общий дом»; конкурс педагогических отрядов РМ; конкурс «Рождественская звезда»; мониторинг прав человека в местах принудительного содержания; фестиваль «Песни древней мордвы».

Десятки общественных организаций, союзов, фондов и культурных центров республики, сотни людей, опыт работы, труд, увлеченность и частица неравнодушного сердца стоят за этими привычно-стандартными определениями. База инновационных идей - подтверждение простой истины, что некоммерческий сектор оказывает эффективные услуги обществу, что он способен оперативно реагировать на нужды различных социально-демографических групп, на новые социальные вызовы. Реагировать здесь и сейчас, на территории нашей республики, в наших интересах.