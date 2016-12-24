Газонные пылесосы для Саранска

В российских городах второй год подряд проходит парад коммунальной техники. Это мероприятие инициировано Минстроем России для того, чтобы проверить готовность коммунальных служб и техники к работе в зимний период, а также рассказать людям о том, как работники ЖКХ обеспечивают в городах прядок и комфорт. Каждый город старался удивить гостей праздника. Например, в ходе парада в Калуге водители на экскаваторах выделывали немыслимые номера, в Якутске экскаваторщики показали, как при помощи тяжелой техники можно закрыть спичечный коробок или переставить ведра с водой, а в Ярославле на экскаваторах даже сыграли в боулинг и футбол.

Саранск также присоединился к этому мероприятию, и 23 сентября на площади возле Ледового дворца каждый желающий смог увидеть новинки коммунальной техники. Посетил парад и Глава Саранска Петр Тултаев.

Привлек внимание гостей непривычный для нас газонный пылесос. Отметим, что раньше подобной техники в столице Мордовии не было. Этот маленький помощник способен выполнять большую работу - тщательно убирать тротуары. Сейчас в Саранске два газонных пылесоса, один импортный, другой отечественный.

- Ручной труд при уборке улиц необходимо свести к минимуму, - отметил Петр Тултаев. - Подобные машины должны быть в каждом районе Саранска. Мы посмотрим, как они зарекомендуют себя в работе, потом окончательно решим, какие модели приобретать. Главное, чтобы техника была адаптирована к нашим условиям и имела качественную сборку.

Но на словах всегда все хорошо и красиво, потому хотелось бы увидеть, как работает техника в реальных условиях. Специально для новых моделей был проведен тест-драйв: сначала на асфальт высыпали сухую листву, затем - землю. Обе модели с поставленной задачей справились! Однако управлять иностранной машиной нашим водителям непривычно, нужна практика.

На параде коммунальной техники была представлена еще одна новинка - передвижная электролаборатория, которая будет помогать рабочим «Горсвета», не раскапывая землю, определять места разрывов. Работает она по принципу рентгена. Такая лаборатория позволит устранять аварийные ситуации намного быстрее.

Мэр Саранска Перт Тултаев остался доволен увиденным.

- Сейчас продолжаем приобретать технику как для летней уборки, так и для зимней, - заявил градоначальник. - Причем упор делается на универсальность. Например, «Зеленое хозяйство» приобрело машину, которая летом работает как пылесос, а зимой будет использоваться для разбрасывания песко-соляной смеси и реагентов. Всего же для борьбы с гололедом закуплено порядка 20000 тонн песко-соляной смеси и 1500 тонн экосола. Некоторые говорят, чтобы мы отказались от песко-соляной смеси, потому что она портит обувь. Но без нее обойтись мы не можем. Другой вопрос, что песко-соляная смесь должна быть качественной, в ней должен быть песок, а не глина. И мы за этим следим. Что касается зимней уборки, то дорога зимой должна быть чистой от бордюра до бордюра. К 7 часам утра все дороги, подъезды, подходы и остановочные карманы должны быть расчищены. Необходимые силы и средства у нас есть!