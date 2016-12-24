Прыгун в «Сити-Парке»

Репортер

 

Жители Саранска обсуждают шокирующий поступок 27-летнего Сергея Садомского. Парень сиганул в пролет торгового центра «Сити-Парк» с высоты не менее 5 метров и остался жив. Более того, отказался от медицинской помощи. Ролик с прыгуном в торговом центре Саранска собрал несколько десятков тысяч просмотров в интернете.
ЧП произошло 18 сентября около 22 часов на втором этаже «Сити-Парка». Бывший повар одного из кафе торгового центра в тот день был явно не в себе. Агрессивный парень сломал дверь и пытался разбить рекламный стенд. Охранник попытался угомонить дебошира, но тот, судя по видео, был невменяем. Что он употреблял - непонятно. Знакомые Сергея утверждают, что парень мог нюхать различные токсические вещества. Возможно, в тот день именно они одурманили голову молодому человеку. В итоге, убегая от охранника, Садомский с разбегу прыгнул вниз через стеклянное ограждение. Он упал на витрины с косметикой, не оставив им ни единого шанса на сохранение. Охранник тут же вызвал «скорую». К счастью, парень выжил. Видимо, сказалась подготовка, пройденная во время службы в десантных войсках. Садомского доставили в больницу, но молодой человек отказался от медицинской помощи. По словам очевидцев, он якобы снова вернулся в «Сити-Парк», откуда его увезли в наркологию.  

 

 

                       

 

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