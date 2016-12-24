Печников снова ответит за бандитизм

Лидера одиозного преступного сообщества «Юго-Запад» 43-летнего Владислава Печникова этапируют в Саранск из колонии в Оренбургской области. Там он отбывает срок за преступления, совершенные в годы, когда в Мордовии действовали криминальные группировки. В отношении Владислава Печникова, а также другого лидера «Юго-Запада» Сергея Конова возбуждено очередное уголовное дело по статье «Организация и участие в банде».

15 лет назад между двумя звеньями группировки «Юго-Запад» - блохинскими и коновскими - началось смертельное противостояние. В 2002 году в Саранске киллеры расстреляли одного из бригадиров блохинских - Варакина. По прошествии долгих лет у оперативников появилась информация о том, что к заказному убийству могут быть причастны 38-летний Денис Исланов, 36-летний Алексей Фудин и 35-летний Евгений Славцов. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство организованной группой», санкции по ней предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сергей Конов и Владислав Печников возглавили группировку «Юго-Запад» в начале 2000-х после убийства своего конкурента Алексея Блохина. В мае 2005 года они вместе уехали отдыхать за границу, а по возвращении в Россию по дороге из Домодедова Конов бесследно исчез. Есть информация, что он был убит своими же соратниками, свидетели расправы даже указывали место, где был захоронен труп Конова. Криминалисты с помощью различной техники перекопали большую площадь земли, но тело так и не было найдено. В связи с этим Сергей Конов до сих пор числится находящимся в международном розыске. После исчезновения Конова Печников оставался единоличным лидером «Юго-Запада», пока не загремел за решетку за разбой, вымогательства, организацию и участие в организованном преступном формировании и другие преступления.

«В этом году сотрудниками республиканского МВД расследовано три преступления прошлых лет, совершенных участниками преступных сообществ Саранска, два из которых с квалификацией «совершено организованной группой» по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконный оборот оружия», - заявил заместитель начальника межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Федор Волгаев. - Возобновлено предварительное расследование уголовных дел по восьми преступлениям категории прошлых лет, в том числе два факта бандитизма, умышленное убийство, два вымогательства и иные тяжкие и особо тяжкие преступления. За преступные деяния, совершённые в прошлые годы, в 2017 году осуждены два участника преступных группировок «Юго-Запад» и «Химмаш». Общий срок лишения свободы осуждённых составил почти 19 лет колонии строгого режима».