Налоговый «маневр»

Отдел по расследованию особо важных дел СКР по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора фирмы «АвтоТрансПрогресс» Андрея Макулова. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (более чем на 25 миллионов рублей), мошенничестве и покушении на мошенничество. В частности, директор фирмы обналичивал крупные суммы через фирмы-однодневки.

По данным следствия, в 2013 - 2015 гг. Макулов включал ложные сведения в первичные и корректирующие налоговые декларации по НДС. В частности, бизнесмен использовал фиктивные документы о якобы выполненных работах и оказанных услугах недобросовестными организациями, которые фактически были фирмами-однодневками и никакой самостоятельной хозяйственной деятельности не вели.

Фирма «АвтоТрансПрогресс» специализируется на организации перевозок грузов на автомобильном транспорте. Машины организации развозили песок, щебень, грунт для возведения дорожных объектов не только по Мордовии, но и в соседние области. Фирма Макулова имела большое количество грузовой техники, объемы перевозок были значительными, доходы предприятия составляли приличную сумму, а потому выплата налогов предстояла значительная. Директор «АвтоТрансПрогресса» решил минимизировать налоговые выплаты, стал подыскивать фирмы, предоставляющие услуги по обналичиванию денег, и нашел. Предприятие по обналичке за услуги брало 5%, остальные «сэкономленные» средства шли Андрею Макулову.

Кроме того, на основании заявлений, поданных в налоговую инспекцию, Андрей Макулов похитил более 1 миллиона 100 тысяч рублей через незаконное возмещение НДС из бюджета. И таким же образом пытался похитить еще около 800 тысяч рублей.

В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства бизнесмена на сумму около 5 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что Андрей Макулов попал в поле зрения правоохранителей уже давно. Именно он проходил потерпевшим по резонансному делу оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РМ Ришата Исхакова. Капитан полиции Исхаков проводил проверку по факту неуплаты налогов в компании «АвтоТрансПрогресс». У компании были выявлены серьезные нарушения - неуплата налогов на 50 миллионов рублей. Руководителю фирмы Андрею Макулову грозили суровые санкции, однако оперативник имел свое видение решения проблемы. Исхаков предложил директору организации за взятку в 1,5 миллиона рублей в материалах проверки резко занизить сумму не уплаченных Макуловым налогов. Первоначально бизнесмен согласился с этими условиями, но потом сообщил о произошедшем в отдел собственной безопасности МВД по РМ.

«В начале 2015 года из налоговой инспекции Октябрьского района к нам поступила информация о проведении выездной проверки в «АвтоТрансПрогрессе», - рассказал в своих показаниях Исхаков. - Я понял, что проверка этой фирмы будет перспективной, так как в деятельности предприятия использовались фирмы-однодневки. Были признаки мошенничества - незаконного возмещения НДС из бюджета и неуплаты налогов. Суммы были большие, поскольку оборот организации составлял 500 миллионов рублей.

В апреле 2015 года по «АвтоТрансПрогрессу» было заведено дело оперативной проверки. Проведено обследование жилища директора фирмы Андрея Макулова, изъяты документы организации и ноутбук. Коммерсант стал жаловаться на жизнь, говорил, что у него кредит, срывается контракт и вообще жена в положении. Он предложил закрыть проверку. Я ответил, что облегчить участь могут только сотрудничество с правоохранительными органами и явка с повинной.

Макулов предложил свести сумму неуплаченных налогов к минимуму - к 2-3 млн рублей. Для того чтобы повысить показатели по службе, я согласился помочь. Директор фирмы сказал, что, если я помогу, в долгу он не останется. Мы договорились и ударили по рукам. Макулов понимал, что по итогам проверки сумма неуплаченных налогов составит 40-50 млн рублей. Тогда все его машины арестуют, и он останется без средств к существованию.

В дальнейшем я обещал Макулову максимально растянуть проверку по его предприятию или приостановить в связи со встречной проверкой. Директор «АвтоТрансПрогресса» стал говорить, что у него проблемы с деньгами, и заявил, что в качестве благодарности может передать пока 500 тысяч рублей. Я согласился, чтобы он отдал деньги тремя частями: 500 в августе, столько же - до Нового года, и еще 500 - после Нового года…

У Андрея Макулова ко мне появились неприязненные отношения еще задолго до этой истории, - заявил Исхаков. - Он сам сказал, что его основной задачей было мое увольнение из органов внутренних дел. Он все для этого делал, но, наверное, перегнул палку. Я стал заложником провокационных действий со стороны Макулова, но никто не стал разбираться».

6 августа 2015 года Исхаков и Макулов встретились у спорткомплекса «Мордовия». Там предприниматель достал конверт с 600 тысячами рублей и положил в бардачок машины для Исхакова. Вскоре появились оперативники и задержали полицейского. В июне прошлого года Верховный суд РМ приговорил Ришата Исхакова к 6 годам в колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей.

Алексей НИКОЛАЕВ