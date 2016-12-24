Леща и Флорина взяли на фальшивках

Сотрудники МВД по РМ задержали в Мордовии криминальных авторитетов из Подмосковья. Уголовники приезжали в нашу республику, чтобы передать посылки товарищам, мотающим срок в Дубравлаге, а заодно решили сбыть в Ковылкине партию фальшивых денег. Однако далеко уехать гастролерам не удалось, их машина была задержана в Краснослободском районе.

Фальшивый карточный долг

15 сентября сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия совместно с оперативниками ММО МВД РФ «Ковылкинский» по подозрению в сбыте и хранении поддельных денежных знаков задержаны с поличным три жителя Московской области. Двое из них хорошо известные подмосковным полицейским: криминальные деятели - 30- и 34-летние жители города Долгопрудный, носящие в уголовном мире клички Лещ и Флорин. Третий подельник - 45-летний житель города Мытищи. Все трое ранее неоднократно судимы, в том числе за преступления против личности и в сфере экономики.

По словам временно исполняющего обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ Михаила Бажанова, жители Московской области приехали в Мордовию, чтобы навестить товарищей, которые отбывают наказание в мордовском Дубравлаге. До республики криминальные деятели добирались на иномарке Hyundai Solaris, машина принадлежала службе такси. С собой у Леща с подельниками были несколько фальшивых купюр. Видимо, чтобы окупить вояж в Мордовию, они решили заодно поменять фальшивки на настоящие деньги. Местом для сбыта подделок уголовники выбрали Ковылкино. Туда они отправились на том же такси, на котором и приехали в нашу республику. Кстати, водителю за поездку пассажиры обещали 20 тысяч рублей, и еще неизвестно, какими деньгами планировали с ним расплатиться.

В одном из магазинов Ковылкина гастролеры оплатили продукты питания тысячной купюрой. Сначала продавец приняла фальшивку к оплате, но затем усомнилась в подлинности банкноты и проверила через специальный аппарат. Тысячная банкнота по многим признакам оказалась фальшивкой. После того как покупатели вышли из торгового помещения и уехали на такси, женщина позвонила в полицию и сообщила о странных клиентах. Бдительная женщина указала приметы подозреваемых, а также сообщила цвет и номер машины.

В течение 30 минут с момента поступления ориентировки сотрудники ДПС на выезде из Ковылкино остановили Hyundai Solaris. В салоне помимо водителя находились три пассажира - это были Лещ со товарищи. В ходе личного досмотра и обыска автомобиля сотрудники полиции обнаружили две денежные купюры номиналом пять тысяч рублей и четырнадцать - номиналом одна тысяча рублей. Банковские билеты были изъяты и направлены на исследование, результаты которого показали, что они являются поддельными. В багажнике машины были обнаружены товары, купленные в магазинах Ковылкинского района на фальшивки.

Вскоре полицейские выяснили, что 15 сентября визитеры из Подмосковья сбыли еще шесть фальшивых тысячных. На липовые деньги они купили продукты, сигареты и спиртное в шести торговых точках Ковылкинского района. Как правило, покупали гастролеры не больше чем на 300 рублей. Получали сдачу реальными деньгами и тут же уезжали.

По данным фактам следственным отделом ММО МВД РФ «Ковылкинский» возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкции статьи предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы. Ковылкинским районным судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. У сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции есть информация о сбыте поддельных денег на территории других регионов России. Сейчас эти сведения проверяются.

На вопрос оперативников, откуда гости из Подмосковья взяли такое количество подделок, приверженцы воровских традиций и идей высказали версию, в которую полицейские явно не поверили. Фальшивками с Лещом и компанией якобы расплатились за карточный долг.

Авторитетные парни из Долгопрудного

Задержанные в Мордовии деятели не раз привлекались к уголовной ответственности за различные преступления. В последний раз Лещ и Флорин были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке СОБР «Булат» в ресторане «Охота» в Долгопрудном. В апреле 2015 года в ресторане проходила сходка местных криминальных авторитетов. У Леща и Флорина было обнаружено огнестрельное оружие - пистолет марки ТТ с патронами - и наркотики - героин весом более 140 граммов и гашиш 60 граммов. В отношении этой парочки были возбуждены два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Помимо этого, в МВД заявили, что Лещ и Флорин причастны к квартирной краже в городе Орехово-Зуево, совершенной в марте 2015 года. Тогда было похищено имущество на общую сумму более 650 тысяч рублей.

Ранее Леща судили по таким статьям, как «Кража», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Самоуправство» и «Грабеж». Флорин отвечал за «Хулиганство» и «Разбой». При задержании Лещ признался полицейским, что прежде долгое время употреблял анашу. Оперативники также обратили внимание на опухшие кисти рук криминального авторитета. Он объяснил это тем, что «по дурости закачал под кожу вазелин». И еще один штрих к портрету - на груди у Леща сделана татуировка в виде распятия Христа.

Ни Лещ, ни Флорин нигде не работали и объясняли полицейским, что живут на содержании своих подруг.

С начала года в Мордовии фальшивомонетчики сбыли около 130 тысяч липовых денег

«Фальшивомонетничество относится к категории тяжких экономических преступлений, как приносящее ущерб устоям государства, подрывающее экономику страны, - заявил на брифинге врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ Михаил Бажанов. - Раскрытие и расследование таких преступлений относятся к числу наиболее сложных, поскольку совершаются, как правило, законспирированными группами или преступниками-одиночками.

Благодаря системной работе, проводимой сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ, достигнуты определенные позитивные сдвиги в области пресечения фактов фальшивомонетничества. Количество зарегистрированных фактов сбыта поддельных знаков в республике уменьшилось на 44% - за 8 месяцев 2017 года - 42 факта.

Сбыт фальшивок можно разделить на три категории. Первая, когда гражданин не подозревает, что в его руках оказались поддельные купюры, и расплачивается ими. Как правило, в таких случаях фальшивки попадают к людям в Москве и Московской области, например когда работодатели расплачиваются за какие-то работы или услуги. Раскрыть такие преступления довольно сложно, поскольку проходит много времени. Вторая категория, когда люди распознают фальшивку, но, пытаясь избежать финансовых издержек, расплачиваются ею в торговых сетях. Ну и третья категория - умышленный массовый сбыт купюр заезжими в Мордовию гастролерами. Как показывает практика, чаще всего подделки сбывают выходцы из сопряженных стран Азии, кавказского региона, цыгане и судимые. При передвижении используются арендованный транспорт, такси. При сбыте гастролеры нередко конспирируются - меняют внешность с помощью париков, бороды, очков и т.д.

Анализ имеющихся фактов сбыта свидетельствует о том, что в эпицентре внимания криминальных деятелей, специализирующихся на фальшивках, находятся купюры номиналом в 5000 рублей (сбыто 20 купюр) и 1000 рублей (24 купюры). Стоит сказать, что поддельные деньги на территории Мордовии не изготавливаются, а поступают в республику из других регионов. Качество и уровень их изготовления остаются очень высокими. Тем не менее полицейские постоянно выявляют, изымают из обращения и направляют фальшивки на экспертизу.

Основными местами сбыта поддельных купюр являются рынки, салоны сотовой связи, торговые павильоны и АЗС, в которых отсутствуют видеонаблюдение, аппараты определения подлинности, памятки по определению поддельных купюр. За 8 месяцев этого года в 40 случаях поддельные деньги были обнаружены в банковских учреждениях при поступлении выручки из торговых предприятий, и только в 4 случаях фальшивки обнаруживали при оплате услуг физическими лицами в торговых точках.

Мы проводим активную профилактическую работу с индивидуальными предпринимателями и сотрудниками крупных торговых сетей. Объясняем им отличительные признаки поддельных денег и алгоритм действий при обнаружении, а также указываем на необходимость приобретения аппаратов инфракрасного свечения».

Представители МВД по РМ заявили, что при обнаружении поддельной банкноты ни в коем случае нельзя избавляться от нее самостоятельно, передав другому лицу. Если вас задержат, это будет рассматриваться как сбыт поддельных денег, за что Уголовным кодексом России предусмотрено уголовное наказание.

Граждане, у которых возникают сомнения в подлинности денежных купюр либо имеется информация, способствующая раскрытию преступлений и изобличению лиц, пытающихся сбыть фальшивки, могут обратиться по телефонам дежурной части МВД по РМ: 8(8342) 47-77-71 или 02.

Как отличить фальшивку?

«Хочу подробнее рассказать о том, почему основная масса подделок в Мордовии обнаруживается именно в банках, а не в магазинах, - говорит главный эксперт Экспертно-криминалистического центра МВД по РМ Александр Кручинин. - Как правило, в торговых точках либо вообще отсутствуют приборы подлинности банкнот, либо это не современные модели детекторов. Фальшивомонетчики не стоят на месте и уже давно подделывают купюры так, что их не могут отличить детекторы, проверяющие банкноты на ультрафиолетовое и инфракрасное свечения. Наиболее эффективные приборы определения подлинности банкнот - автоматические. Однако если обычные детекторы стоят одну-две тысячи, то цена автоматических начинается от шести-семи тысяч рублей. Из-за дороговизны предприниматели не торопятся их приобретать. Хотя они на сто процентов гарантируют определение подлинности банкнот, поскольку помимо признаков, которые выявляют обычные приборы, автоматические определяют магнитные метки, спектральный анализ краски, оптическую плотность бумаги и т.д.

Хочу перечислить признаки купюр, которые фальшивомонетчики еще не научились подделывать. В зависимости от модификации и года выпуска купюры у них имеются различные степени защиты. Так, например, купюры 2010 года выпуска еще не подделывают, поскольку они обладают достаточно сложными степенями защиты. В частности, пока не подделывают герб, на котором имеется горизонтальная полоса. При наклоне она перемещается вверх или вниз, на этой полосе имеются плавающие цифры, они перемещаются при наклоне. Также при визуальном просмотре орнаментной ленты под углом видны буквы «РР». Этот признак тоже не подделывают.

Кроме того, на так называемом зеркале при наклоне купюры видны цветные полосы. Их также еще никто не подделывал. Остальные защитные признаки преступники уже научились подделывать. Подделывают ультрафиолетовую, инфракрасную защиту, вживляют защитные нити, воспроизводят водяные знаки, воссоздают даже рельефное тиснение на купюрах, делают это с помощью прессования. Более того, скажу, что фальшивомонетчики научились качественно подделывать даже микроперфорацию - отверстия с изображением номинала купюр. Если раньше преступники делали проколы самодельными перфораторами и отверстия были при детальном осмотре неровными, теперь перфорацию купюр на 5-тысячных банкнотах подделывают с помощью лазерного оборудования, точно такого, которое используют на Гознаке.

Приехал на работу, а загремел под статью

По информации Михаила Бажанова, фальшивомонетчики задерживаются в Мордовии регулярно, одному из таких деятелей недавно уже был вынесен приговор Октябрьским районным судом Саранска. На скамье подсудимых оказался житель Ивановской области, который пытался сбыть в Саранске фальшивки номиналом 5000 рублей. Мужчина приехал в Мордовию с семьей, планировал здесь трудоустроиться, а для начала сбыл несколько поддельных купюр. Фальшивки он купил в Московской области у неустановленных лиц за две тысячи рублей.

По информации «ВС», осужденным за сбыт фальшивок в Саранске является Михаил Чеботарь. Согласно материалам дела, первый раз он пытался расплатиться фальшивкой за наушники стоимостью 500 рублей в салоне МТС на Химмаше. Мужчина протянул продавцу 5-тысячную купюру. Сотрудник салона взял банкноту, проверил ее на аппарате, убедился, что банковский билет поддельный, и вернул Чеботарю. Мужчина забрал фальшивку и спешно покинул салон.

После этого Чеботарь отправился в магазин «Спар», расположенный по улице Косарева, где выбрал литровую бутылку лимонада «Спрайт» за 70 рублей и отправился на кассу, где снова расплатился липовой 5-тысячной купюрой. Кассир покрутила банкноту в руках и заявила, что пойдет ее разменяет. Сама же вызвала сотрудников полиции. Чеботарь был задержан. Когда мужчину везли на служебном автомобиле в отдел полиции, он пытался переложить из одного кармана в другой еще одну фальшивую пятитысячную купюру, чтобы отделить ее от настоящих денег, но полицейские заметили манипуляцию и изъяли у Чеботаря еще одну подделку.

Изъятые банкноты были отправлены на экспертизу. Специалисты осмотрели банковские билеты и выяснили, что они выполнены на двух склеенных между собой листах бумаги, а водяные знаки нанесены электрофотографическим способом на внутренней стороне листа. Защитная нить имитирована тонкой сплошной ныряющей полимерной лентой с обозначениями 5000, защитные волокна подделаны с помощью красящего вещества, обладающего свойствами свечения в УФ-лучах. Микроперфорация имитирована путем прокалывания листа бумаги с лицевой стороны. Изображения остальных основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон купюр выполнены цветной струйной печатью.

В судебном заседании Чеботарь вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся. По его словам, в июне 2016 года возле терминала покупки билетов на электричку к нему подошли два знакомых парня. В счет имевшегося перед ним долга предложили две пятитысячные купюры с «большим дисконтом», поскольку они являются поддельными. Чеботарь решил их взять, чтобы потом купить на них что-нибудь в магазинах. Через какое-то время мужчина с отцом, братом и матерью приехал в Саранск, чтобы продать там парфюмерию. При этом две фальшивые купюры он привез с собой.

Суд приговорил Михаила Чеботаря к 3 годам условно с испытательным сроком на два года.

Эдуард АНЮТИН