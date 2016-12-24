Что вредит экологии Мордовии?

Социум

 

На прошлой неделе Минприроды России опубликовало доклад «Об охране окружающей среды». Выяснилось, что 16,4 млн человек в нашей стране дышат загрязненным воздухом. Самыми опасными для проживания городами оказались Красноярск, Магнитогорск и Норильск. Да и общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти: в 2016 году он составил 31,6 млн тонн (на 1,1% больше, чем годом ранее). При этом больше всего загрязнений от промышленных объектов приходится на Красноярский край, а по выбросам от автотранспорта лидирует столичный регион. Отдельная глава в докладе Минприроды посвящена Приволжскому федеральному округу и Республике Мордовия. Вот на некоторых цифрах этого отчета мы и остановились подробнее.
 
268 видов птиц 
С точки зрения российского министерства, в Мордовии ситуацию с экологией нельзя назвать тревожной. Например, нашей республики нет в списках регионов Поволжья с наибольшим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Зато наша республика вошла в список регионов Поволжья с наибольшей площадью очагов вредных организмов в лесах - 12,4 тыс. га. Справедливости ради отметим, что всего за год региону-13 удалось снизить этот показатель более чем в 4 раза, ранее он был равен 52,5 тыс. га. 
Но обо всем по прядку. Для полноты картины начнем с общей характеристики. Площадь территории Мордовии составляет 26,1 тыс. кв. км. Численность населения - 808,5 тыс. чел., плотность - 31 чел./кв. км, земельный фонд - 2612,8 тыс. га.
Отдельно в докладе сказано о биоразнообразии Мордовии. Так, в республике зарегистрировано 1230 видов сосудистых растений, 268 видов птиц, 63-74 вида млекопитающих, 42-44 вида круглоротых рыб, 6-8 видов пресмыкающихся, 10 видов амфибий. Например, подсчитано, что у нас обитают 36,4 тысячи тетеревов, более 31 тысячи серой куропатки, 4,5 тысячи зайца-беляка, чуть меньше рябчиков - 3,8 тысячи. Кроме того, у нас водятся кабаны, лисицы, лоси, косули, а также куницы, пятнистые олени и горностаи. Правда, последних не так уж много - около сотни. А в 2016 году даже увеличилось поголовье лося - на 14%, тетерева - на 28%.
 
30 миллионов кв/м загрязненных сточных вод 
В 2016 году объем выбросов (включая железнодорожный транспорт) составил 114,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 18,1% больше, чем в 2015 году. В общем объеме выбросов доля от автотранспорта составляет 64,5%. При этом в Минприроды отметили, что в 2016 году из 869 всех автобусов, включая маршрутное такси, более 50% имели техническую возможность использовать газомоторное топливо. Указанная доля ощутимо выше, чем в среднем по ПФО и России в целом.
Что касается водных ресурсов, объем использования свежей воды в 2016 году был на уровне 54,2 миллионов кв/м, что ощутимо меньше, чем в 2010 г. (почти на 23%). Сокращение данного водопотребления произошло главным образом за счет снижения хозяйственно-питьевого использования воды почти на 30%.
Почти 30 миллионов кв/м было сброшено в водные объекты загрязненных сточных вод, причем 0,8 миллионов кв/м из них были без какой-либо очистки. В 2013 году данные показатели составляли 33,2 и 2,2, а в 2010-м - 46,4 и 1,0 миллионов кв/м соответственно. 
1245 тысяч тонн отходов 
В 2016 году на объектах республики образовалось 1245 тыс. тонн отходов производства и потребления (на 3,7% больше, чем в году предшествующем). 
В прошлом году из селитебных зон (это территории сосредоточения жилых домов, административных зданий, объектов культуры, просвещения) было вывезено 1137 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов (ТКО), что на 5,5% больше, чем в 2015 г., и на 6,1% больше, чем в 2014 г.
 
Применение инсектицидов уменьшилось на 62,5% 
В 2016 году минеральных удобрений было внесено почти на 13% больше, чем годом ранее. Объем применения органических удобрений в 2015 году относительно уровня 2014-го вырос на 22,1%, а в 2016-м еще примерно на 25%.
Если сравнивать прошлый год с 2015-м, то можно отметить, что применение инсектицидов (средства, уничтожающие вредных насекомых) и фунгицидов (средства для борьбы с возбудителями бактериальных, вирусных и грибковых болезней растений) уменьшилось на 62,5% и 38% соответственно, а использование гербицидов (препараты, искореняющие сорные растения) увеличилось на 6,7%.
Земли лесного фонда занимают в Мордовии 6,81 тыс. кв. км (26,09% площади региона), из них покрыты лесной растительностью 6,413 тыс. кв. км. Однако стоит сказать, что Мордовии нет в десятке субъектов Поволжья с наибольшей долей площади зеленых насаждений. Лидер здесь Пермский край, где на одного человека приходится 450 кв. м зеленых насаждений.

 

 

                       

 

 



 

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