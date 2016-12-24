В Саранске гендиректора фирмы «Ватт-Электросбыт» отправили под домашний арест

Эдуард Новаковский возглавил СКР по Алтаю
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Ленинский суд Саранска выдал санкцию на домашний арест генерального директора фирмы «Ватт-Электросбыт» Ирины Медведевой. Она подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Как стало известно «ВС», речь идет о хищении крупной суммы денег посредством предоставления подложных документов о деятельности предприятия. На основании этих документов были установлены завышенные сбытовые надбавки на электроэнергию.
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
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Без шума и пыли они вынесли больше 10 миллионов рублей
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
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В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске