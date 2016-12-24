В Саранске гендиректора фирмы «Ватт-Электросбыт» отправили под домашний арест

Ленинский суд Саранска выдал санкцию на домашний арест генерального директора фирмы «Ватт-Электросбыт» Ирины Медведевой. Она подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как стало известно «ВС», речь идет о хищении крупной суммы денег посредством предоставления подложных документов о деятельности предприятия. На основании этих документов были установлены завышенные сбытовые надбавки на электроэнергию.