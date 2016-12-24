В Саранске женщина выпала из окна девятиэтажки

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Очередное происшествие, связанное с падением с высоты, произошло сегодня в Саранске. Около двух часов дня из окна дома на улице Рабочая упала женщина. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
- Она с четвертого этажа сама выбросилась. Ее соседи уговаривали не делать этого, пытались в квартиру к ней попасть, но видно у бабушки были другие планы на жизнь. На моих глазах все произошло. Жуть, - написала в социальной сети очевидица происшествия.
Женщина получила серьезные травмы, ее в срочном порядке госпитализировали.
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