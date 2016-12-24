В Мордовии трое мужчин отравились угарным газом

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смерти трех жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно «ВС», сегодня утром в селе Константиновка Ромодановского района республики были обнаружены тела трех мужчин. По предварительной информации, погибшие отравились угарным газом из-за перекала печи. Местные жители утверждают, что накануне трое мужчин выпивали в доме местного жителя. В настоящее время тела направлены в морг для проведения экспертизы.