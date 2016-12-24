В Мордовии обсудили актуальные вопросы кадастровой деятельности

21 сентября 2017 года в Саранске, на базе Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева, состоялся межрегиональный семинар-совещание кадастровых инженеров и профессиональных участников рынка недвижимости. В нем приняли участие руководители саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона», являющейся крупнейшей по численности на территории Мордовии, а также регионального Управления Росреестра, филиала Кадастровой палаты, географического факультета МГУ имени Н.П.Огарева.

Участники встречи ознакомились с образовательной программой по переподготовке кадастровых инженеров, действующей в Мордовии, обсудили развитие системы кадастра и перспективы взаимного сотрудничества в целях совершенствования оборота недвижимости. Были проанализированы общие проблемы и типовые ошибки, допускаемые при подготовке документов, необходимых для постановки объектов недвижимости на кадастровый учет.

Тематика семинара особенно актуальна в связи с принятием законов о регистрации недвижимости, о лесной амнистии, о садоводческих, огороднических и дачных объединениях. Кроме того, стало известно, что теперь и государство в лице Кадастровой палаты приступило к осуществлению кадастровых работ, более знакомых для населения как межевание, в отношении государственного и муниципального имущества.

По итогам семинара было отмечено, что эта встреча окажет позитивное влияние на функционирование рынка недвижимости в регионе и, как следствие, на инвестиционную привлекательность Республики Мордовия.



