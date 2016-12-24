Кадастровая палата приступила к межеванию земельных участков

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Перемены в основной деятельности Кадастровой палаты – это естественный шаг в развитии учетно-регистрационной системы России. В связи с изменениями, внесенными в устав учреждения, специалисты ведомства наделены дополнительными функциями по кадастровым и землеустроительным работам, а именно кадастровые работы в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в государственной и муниципальной собственности, землеустроительные работы в отношении территорий субъектов Российской Федерации, территорий муниципальных образований, территорий населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий с целью описания местоположения их границ, установления границ на местности, в иных целях.
Речь идет о таких услугах, как составление технического и межевого планов в отношении объектов, находящихся в федеральной собственности, либо земель, которые не разграничены. Кадастровая палата теперь вправе выполнять работы по оформлению земельных участков и исправлять кадастровые (реестровые) ошибки в местоположении границ земельных участков, ранее допущенных иными кадастровыми инженерами. Работа по исправлению реестровых ошибок и другие кадастровые работы помогут наполнить качественной информацией Единый Государственный Реестр Недвижимости.
Выполнение комплексных кадастровых работ выгодно и населению, и государству. Населению – потому что Кадастровая палата, таким образом, наведет порядок с границами земельных участков, поможет поставить на учет отсутствующие в реестре объекты недвижимости. Тем самым будет меньше споров у собственников, меньше злоупотреблений, связанных с владением недвижимостью.
Региональной власти и местной администрации комплексные кадастровые работы выгодны по тем же причинам, а кроме того, таким образом, будут уточнены объекты налогообложения.
Кадастровая палата как государственное учреждение гарантирует качественное выполнение кадастровых работ. Предлагая новые услуги, Кадастровая палата стремится к внесению в реестр достоверных сведений, уточнению границ, нормализации земельно-имущественных отношений. Наша цель – не получение прибыли, а решение государственных и общественных задач.
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