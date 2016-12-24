Житель Ковылкинского района убил собутыльника, отказавшегося мириться

Подполковник - педофил?
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В Ковылкинском районе расследуют обстоятельства убийства, совершенного в минувшие выходные. 16 сентября в селе Троицк было обнаружено тело 58-летнего местного жителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как поясняют в Следственном комитете, по подозрению в совершении преступления задержан 49-летний мужчина, проживающий в этом же селе. Как выяснилось в ходе допроса подозреваемого, накануне он в компании соседа распивал спиртное у него дома. В процессе пьянки между мужчинами произошла ссора, и гостю пришлось уйти. На следующий день он решил помириться с соседом и отправился к нему домой. При этом он взял с собой нож, помня, что у приятеля очень вспыльчивый характер. Предчувствие не обмануло визитера. На предложение забыть прошлые обиды хозяин дома ответил отказом и попытался выставить гостя из дома. Обиженный в лучших чувствах товарищ вытащил нож и ударил оппонента в грудь. От полученного ранения хозяин дома скончался на месте.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются сбором доказательств по данному факту. Подозреваемый на время следствия заключен под стражу.
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